Зюганов выбрал самые плохие лозунги на митингах в Москве

Геннадий Зюганов считает, что организаторы митингов «вводят в заблуждение» участников протестов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову не понравились лозунги «Крым не наш», «Не надо рожать путинистов» и «Я за полную свободу», с которыми выступали участники протестных акций в Москве. Об этом он завил на пресс-конференции.

«Я посмотрел на молодых людей, которые этим занимаются. Стоят внешне нормальные ребята. Вот он держит [плакат]: „Не надо рожать путинистов“. Я спросил, кто им давал [транспаранты]. Мне говорят: „А там сидел [специальный] человек“», — сказал Зюганов.

Также он привел в пример плакат «Крым не наш». «[Весной 2014 года] там было 20 тысяч украинских военных, и наша группировка примерно в таком же количестве стояла в Севастополе со времен Екатерины II. И ни одна пушка не выстрелила. Что означает этот лозунг? Это Косово, которое загорится через 24 часа», — добавил Зюганов.

«„Я за полную свободу“… Я тоже за свободу. Но, когда свободу диктуют жулики, проходимцы, мерзавцы и коррупционеры, у вас никакой свободы не будет. Вот они держат [плакаты с лозунгами], им [их] раздали и вводят в заблуждение», — резюмировал он.

Как писало «URA.RU» с середины июля в Москве прошло несколько акций протеста, некоторые из которых не были согласованы властями. Их организаторы — независимые кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации на выборы — требуют включения своих фамилий в избирательный бюллетень. Последняя — согласованная — акция 10 августа в центре Москвы, по разным данным, стала самой массовой за последние годы: ее посетили до 50 тысяч человек.