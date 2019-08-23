Россия предупредила США об опасности бесконтрольной гонки вооружений

Договор об ограничении ядерного оружия могут не продлить уже в 2021 году Фото: depositphotos.com

После того, как США целенаправленно денонсировали Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в зоне риска оказывается еще одно важное международное соглашение — Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3, ДСНВ). Как заявил и. о. постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский, это может привести к неконтролируемой гонке вооружений.

Дипломат напомнил, что очередной период для продления СНВ-3 истекает в 2021 году. «Ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы», — приводит слова Полянского агентство RNS .

Согласно договору СНВ-3 Россия и США ограничивают свои арсеналы ядерного оружия. Число зарядов не должно превышать 1550 единиц, число носителей — межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводного базирования и тяжелых стратегических бомбардировщиков ограничивается 700 единицами.

ДРСМД, действовавший с 1987 по 2019 год, запрещал России и США разработку и производство баллистических и крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч км. США обвинили Россию в нарушении соглашений и денонсировали договор. Россия была вынуждена пойти на ответные меры, после чего ДРСМД официально прекратил существование.