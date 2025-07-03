03 июля 2025

«Все равно не примут»: Фетисов жестко прошелся по погасившей долги в РФ Исинбаевой

Фетисов не поверил в возвращение Исинбаевой в РФ даже после погашения долгов
© Служба новостей «URA.RU»
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Исинбаева вернула долги, но «все равно не примут», считает Фетисов
Исинбаева вернула долги, но «все равно не примут», считает Фетисов Фото:

Прыгунью с шестом Елену Исинбаеву не примут в России, даже несмотря на то, что она погасила налоговую задолженность. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Хорошо, что заплатила, но не уверен, что ее примут обратно, если она захочет вернуться. Я уже говорил, она свое решение приняла и бросила Россию», — сказал Фетисов телеканалу «Матч ТВ».

Ранее, 28 июня, операции по банковским счетам Елены Исинбаевой были приостановлены из-за долга перед ФНС в размере 818 тысяч рублей. Вячеслав Фетисов тогда отмечал, что спортсменка должна самостоятельно отвечать за свое финансовое состояние, и подчеркивал, что его отношение к ней изменилось после ее отъезда из России.

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Прыгунью с шестом Елену Исинбаеву не примут в России, даже несмотря на то, что она погасила налоговую задолженность. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. «Хорошо, что заплатила, но не уверен, что ее примут обратно, если она захочет вернуться. Я уже говорил, она свое решение приняла и бросила Россию», — сказал Фетисов телеканалу «Матч ТВ». Ранее, 28 июня, операции по банковским счетам Елены Исинбаевой были приостановлены из-за долга перед ФНС в размере 818 тысяч рублей. Вячеслав Фетисов тогда отмечал, что спортсменка должна самостоятельно отвечать за свое финансовое состояние, и подчеркивал, что его отношение к ней изменилось после ее отъезда из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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