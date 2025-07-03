«Все равно не примут»: Фетисов жестко прошелся по погасившей долги в РФ Исинбаевой

Прыгунью с шестом Елену Исинбаеву не примут в России, даже несмотря на то, что она погасила налоговую задолженность. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
«Хорошо, что заплатила, но не уверен, что ее примут обратно, если она захочет вернуться. Я уже говорил, она свое решение приняла и бросила Россию», — сказал Фетисов телеканалу «Матч ТВ».
Ранее, 28 июня, операции по банковским счетам Елены Исинбаевой были приостановлены из-за долга перед ФНС в размере 818 тысяч рублей. Вячеслав Фетисов тогда отмечал, что спортсменка должна самостоятельно отвечать за свое финансовое состояние, и подчеркивал, что его отношение к ней изменилось после ее отъезда из России.
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