03 июля 2025

Кабардино-Балкария столкнулась с атакой беспилотников

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Беспилотники сбивают в небе над Кабардино-Балкарией, сообщил Коков
Беспилотники сбивают в небе над Кабардино-Балкарией, сообщил Коков Фото:
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В Кабардино-Балкарии в ночь на 4 июля введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в своем официальном обращении, размещенном в социальных сетях и на сайте правительства республики.

«Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — говорится в заявлении Казбека Кокова в telegram-канале.

Власти региона призвали население соблюдать спокойствие и внимательно относиться к официальной информации. Жителям рекомендуют не посещать открытые пространства без необходимости и следовать инструкциям экстренных служб. Специальные ведомства переведены на усиленный режим работы для своевременного реагирования на возможные угрозы.

Режим беспилотной опасности ранее вводился и в других регионах юга России. Так, 24 июня аналогичные меры были приняты в Краснодарском крае из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Жителям также рекомендовали соблюдать осторожность и следовать инструкциям экстренных служб.

Обновлено в 00:46:

На территории Кабардино-Балкарии отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил Коков. Меры действовали около 7 минут.

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В Кабардино-Балкарии в ночь на 4 июля введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в своем официальном обращении, размещенном в социальных сетях и на сайте правительства республики. «Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — говорится в заявлении Казбека Кокова в telegram-канале. Власти региона призвали население соблюдать спокойствие и внимательно относиться к официальной информации. Жителям рекомендуют не посещать открытые пространства без необходимости и следовать инструкциям экстренных служб. Специальные ведомства переведены на усиленный режим работы для своевременного реагирования на возможные угрозы. Режим беспилотной опасности ранее вводился и в других регионах юга России. Так, 24 июня аналогичные меры были приняты в Краснодарском крае из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Жителям также рекомендовали соблюдать осторожность и следовать инструкциям экстренных служб. Обновлено в 00:46: На территории Кабардино-Балкарии отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил Коков. Меры действовали около 7 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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