Кабардино-Балкария столкнулась с атакой беспилотников

В Кабардино-Балкарии в ночь на 4 июля введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в своем официальном обращении, размещенном в социальных сетях и на сайте правительства республики.
«Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — говорится в заявлении Казбека Кокова в telegram-канале.
Власти региона призвали население соблюдать спокойствие и внимательно относиться к официальной информации. Жителям рекомендуют не посещать открытые пространства без необходимости и следовать инструкциям экстренных служб. Специальные ведомства переведены на усиленный режим работы для своевременного реагирования на возможные угрозы.
Режим беспилотной опасности ранее вводился и в других регионах юга России. Так, 24 июня аналогичные меры были приняты в Краснодарском крае из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Жителям также рекомендовали соблюдать осторожность и следовать инструкциям экстренных служб.
Обновлено в 00:46:
На территории Кабардино-Балкарии отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил Коков. Меры действовали около 7 минут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.