Трамп разочаровался после разговора с Путиным

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новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Президент США Дональд Трамп не удовлетворен ситуацией с урегулированием украинского кризиса. По его словам, прогресса в этом направлении он не видит. При этом США не стали прекращать поставки военной помощи Украине, передает слова Трампа ТАСС.
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