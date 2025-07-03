03 июля 2025

В Афганистане отреагировали на решение России признать власть талибов

Талибы призвали мир последовать примеру России и признать их власть
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство России официально признало Исламский Эмират Афганистан
Правительство России официально признало Исламский Эмират Афганистан Фото:

Другие государства должны последовать шагу России и официально признать Исламский Эмират Афганистан и его руководство. Об этом заявил глава политического бюро движения «Талибан» и посол Афганистана в Катаре Сухейль Шахин.

«Между Афганистаном и Россией существует огромный потенциал сотрудничества, который следует использовать. Это признание открыло перспективы для совместной работы, и я призываю другие страны последовать примеру России», — подчеркнул дипломат. Он отметил, что сотрудничество между странами позитивно скажется на экономике обоих государств и укрепит их взаимное доверие.

Правительство России официально признало Исламский Эмират Афганистан. Об этом 3 июля сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. Глава внешнеполитического ведомства Афганистана Амир Хан Моттаки назвал решение Москвы началом новой эпохи позитивных отношений между государствами.

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Другие государства должны последовать шагу России и официально признать Исламский Эмират Афганистан и его руководство. Об этом заявил глава политического бюро движения «Талибан» и посол Афганистана в Катаре Сухейль Шахин. «Между Афганистаном и Россией существует огромный потенциал сотрудничества, который следует использовать. Это признание открыло перспективы для совместной работы, и я призываю другие страны последовать примеру России», — подчеркнул дипломат. Он отметил, что сотрудничество между странами позитивно скажется на экономике обоих государств и укрепит их взаимное доверие. Правительство России официально признало Исламский Эмират Афганистан. Об этом 3 июля сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. Глава внешнеполитического ведомства Афганистана Амир Хан Моттаки назвал решение Москвы началом новой эпохи позитивных отношений между государствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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