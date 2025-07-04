Цены на квартиры начали резко обрушаться

РБК: квартиры в России начали резко дешеветь
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Аналитики отмечают обрушение цен на вторичном рынке городов-миллионников
Аналитики отмечают обрушение цен на вторичном рынке городов-миллионников Фото:

Цены на жилье в июне снизились в 13 крупных городах России на фоне общего спада сделок с недвижимостью. Об этом сообщает РБК. 

«В июне в ряде городов России зафиксировано снижение цен на жилье: отрицательная динамика отмечена в 13 из 50 городов. Однако говорить о формировании нисходящего тренда пока преждевременно. Количество сделок на рынке  недвижимости крайне низкое из-за дорогой ипотеки», — пояснил «РБК Недвижимости» руководитель «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков.

По данным SRG, сильнее всего цены на вторичное жилье в первый месяц лета снизились в Твери — на 1,5%, до 99,4 тыс. рублей за квадратный метр. На втором месте Саратов — стоимость жилья за месяц уменьшилась на 1,3%, до 100,8 тысяч рублей за «квадрат». Тройку лидеров замыкает Магнитогорск — стоимость жилья в городе металлургов снизилась на 1,2%, до 79,4 тысяч рублей за квадратный метр. В топ-5 «подешевевших» городов также вошли Киров и Волгоград.

Москва заняла десятое место по снижению цен (-0,2%) на жилье в июне, разделив его с Санкт-Петербургом и Пензой. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке по итогам июня составила 357,7 тысяч рублей. 

Ранее участники рынка недвижимости заявили, что покупка квартиры в ипотеку делает жилье в новостройках России в два-три раза дороже. В 10 из 16 мегаполисов итоговая стоимость квадратного метра с учетом выплат по кредиту превышает 1 млн рублей, а в Москве — 2 миллиона. 

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Цены на жилье в июне снизились в 13 крупных городах России на фоне общего спада сделок с недвижимостью. Об этом сообщает РБК.  «В июне в ряде городов России зафиксировано снижение цен на жилье: отрицательная динамика отмечена в 13 из 50 городов. Однако говорить о формировании нисходящего тренда пока преждевременно. Количество сделок на рынке  недвижимости крайне низкое из-за дорогой ипотеки», — пояснил «РБК Недвижимости» руководитель «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков. По данным SRG, сильнее всего цены на вторичное жилье в первый месяц лета снизились в Твери — на 1,5%, до 99,4 тыс. рублей за квадратный метр. На втором месте Саратов — стоимость жилья за месяц уменьшилась на 1,3%, до 100,8 тысяч рублей за «квадрат». Тройку лидеров замыкает Магнитогорск — стоимость жилья в городе металлургов снизилась на 1,2%, до 79,4 тысяч рублей за квадратный метр. В топ-5 «подешевевших» городов также вошли Киров и Волгоград. Москва заняла десятое место по снижению цен (-0,2%) на жилье в июне, разделив его с Санкт-Петербургом и Пензой. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке по итогам июня составила 357,7 тысяч рублей.  Ранее участники рынка недвижимости заявили, что покупка квартиры в ипотеку делает жилье в новостройках России в два-три раза дороже. В 10 из 16 мегаполисов итоговая стоимость квадратного метра с учетом выплат по кредиту превышает 1 млн рублей, а в Москве — 2 миллиона. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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