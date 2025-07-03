Грузовой корабль «Прогресс МС-31» успешно стартовал с космодрома Байконур, чтобы доставить на Международную космическую станцию (МКС) новую партию грузов. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
В госкорпорации уточнили, что ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела корабль на расчетную орбиту в запланированное время. «Старт, выведение, разделение ступеней и раскрытие панелей солнечных батарей прошли штатно», — уточнили в telegram-канале «Роскосмоса».
В составе полезной нагрузки находятся вещи, продукты питания, оборудование и материалы для экспериментов, необходимые для работы экипажа на орбите. Продолжительность автономного полета корабля до станции составит около 50 часов. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланирована на 0:28 по московскому времени 6 июля.
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