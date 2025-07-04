Военным из КНДР смогли найти применение в зоне СВО

В ближайшем будущем северокорейские военные могут оказать поддержку российским вооруженным силам с целью усиления охраны границ. В случае привлечения иностранных подразделений их основная деятельность будет сосредоточена на выполнении оборонительных задач. Об этом рассказал советник руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
«Противник будет пробовать пытаться занять маленькие плацдармы в традиционных регионах. Полагаю, что войска наших друзей, если и будут использоваться, то исключительно для того, чтобы укреплять наши границы. А наши боевые подразделения будут заниматься созданием буферной зоны и на других направлениях освобождать наши новые регионы», — заявил Кимаковский в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее участие северокорейских военных в поддержке российских войск уже признавал Генштаб РФ/ D марте 2024 года армия КНДР помогла выбить подразделения ВСУ с территории Курской области. Тогда президент Владимир Путин и секретарь Совбеза Сергей Шойгу публично поблагодарили КНДР за помощь. Как корейцы помогли РФ выбить ВСУ с территории Курской области — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.