Военным из КНДР смогли найти применение в зоне СВО

Кимаковский: войска КНДР могут встать на границе, чтобы высвободить силы ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Войска КНДР могут использоваться для укрепления границ России
Войска КНДР могут использоваться для укрепления границ России Фото:

В ближайшем будущем северокорейские военные могут оказать поддержку российским вооруженным силам с целью усиления охраны границ. В случае привлечения иностранных подразделений их основная деятельность будет сосредоточена на выполнении оборонительных задач. Об этом рассказал советник руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Противник будет пробовать пытаться занять маленькие плацдармы в традиционных регионах. Полагаю, что войска наших друзей, если и будут использоваться, то исключительно для того, чтобы укреплять наши границы. А наши боевые подразделения будут заниматься созданием буферной зоны и на других направлениях освобождать наши новые регионы», — заявил Кимаковский в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее участие северокорейских военных в поддержке российских войск уже признавал Генштаб РФ/ D марте 2024 года армия КНДР помогла выбить подразделения ВСУ с территории Курской области. Тогда президент Владимир Путин и секретарь Совбеза Сергей Шойгу публично поблагодарили КНДР за помощь. Как корейцы помогли РФ выбить ВСУ с территории Курской области — в  материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшем будущем северокорейские военные могут оказать поддержку российским вооруженным силам с целью усиления охраны границ. В случае привлечения иностранных подразделений их основная деятельность будет сосредоточена на выполнении оборонительных задач. Об этом рассказал советник руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. «Противник будет пробовать пытаться занять маленькие плацдармы в традиционных регионах. Полагаю, что войска наших друзей, если и будут использоваться, то исключительно для того, чтобы укреплять наши границы. А наши боевые подразделения будут заниматься созданием буферной зоны и на других направлениях освобождать наши новые регионы», — заявил Кимаковский в эфире радио «Комсомольская правда». Ранее участие северокорейских военных в поддержке российских войск уже признавал Генштаб РФ/ D марте 2024 года армия КНДР помогла выбить подразделения ВСУ с территории Курской области. Тогда президент Владимир Путин и секретарь Совбеза Сергей Шойгу публично поблагодарили КНДР за помощь. Как корейцы помогли РФ выбить ВСУ с территории Курской области — в  материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...