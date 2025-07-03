03 июля 2025

Трамп разочаровался в урегулировании СВО после беседы с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп после беседы с Путиным заявил, что не доволен ситуацией вокруг Украины
Трамп после беседы с Путиным заявил, что не доволен ситуацией вокруг Украины Фото:

Прогресса по урегулирования конфликта между Россией и Украиной нет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам беседы с перзидентом России Владимиром Путиным. Трамп подчеркнул, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины.

"Мы созвонились, разговор был довольно долгим, мы коснулись многих тем... Мы также говорили о конфликте с Украиной. Я не рад по этому поводу. Сегодня я с ним [Путиным] никакого прогресса не достиг совсем", —  сказал Трамп в эфире телеканала C-Span.

Ранее Дональд Трамп уже выражал разочарование затяжным характером конфликта между Россией и Украиной и отмечал сложность переговорного процесса. Тогда он подчеркивал, что обеспокоен действиями обеих сторон и отмечал отсутствие существенного прогресса в урегулировании ситуации.

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Прогресса по урегулирования конфликта между Россией и Украиной нет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам беседы с перзидентом России Владимиром Путиным. Трамп подчеркнул, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины. "Мы созвонились, разговор был довольно долгим, мы коснулись многих тем... Мы также говорили о конфликте с Украиной. Я не рад по этому поводу. Сегодня я с ним [Путиным] никакого прогресса не достиг совсем", —  сказал Трамп в эфире телеканала C-Span. Ранее Дональд Трамп уже выражал разочарование затяжным характером конфликта между Россией и Украиной и отмечал сложность переговорного процесса. Тогда он подчеркивал, что обеспокоен действиями обеих сторон и отмечал отсутствие существенного прогресса в урегулировании ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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