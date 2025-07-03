КС поставил точку в споре о правах родителей погибших военных на выплаты

Конституционный суд России постановил, что ежемесячная выплата родителям военнослужащих по призыву, погибших или умерших от военной травмы, должна назначаться с момента возникновения права на нее, а не с момента подачи заявления. Об этом говорится в официальном сообщении суда, опубликованном 3 июля 2025 года.
«Предоставление такого права [на ежемесячную выплату] с момента гибели военнослужащего, но не ранее даты вступления в силу вышеуказанного закона независимо от момента обращения с заявлением о назначении компенсации согласуется с целями социальной защиты семьи военнослужащего. Кроме того, буквальный смысл п. 18 правил не препятствует обеспечению данной выплаты в полном объеме, как это предусмотрено законом», — говорится в постановлении КС РФ. Об этом сообщает РАПСИ.
Поводом для обращения в Конституционный суд послужила жалоба жительницы Чувашии Анны Андреевой — матери военнослужащего, который скончался 6 октября 1995 года от полученной военной травмы. Женщина не знала о вступлении в силу в 2012 году закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», который предоставил ей право на получение ежемесячной компенсации после смерти сына. Об этом праве она узнала только в 2021 году и подала заявление на выплату, однако ей назначили компенсацию только с даты обращения, а не с момента возникновения права.
Ранее похожие проблемы с выплатами возникали у семей военнослужащих, как в случае с семьей бойца Раиса Н. из Челябинской области, который пропал без вести осенью 2023 года. Родные не могли получить положенные выплаты почти два года, несмотря на подтверждение статуса пропавшего и выявленные прокуратурой нарушения при назначении компенсаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.