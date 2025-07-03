03 июля 2025

США раскрыли неприятную правду о поставках оружия Украине

Трамп не стал скрывать, что США продолжают поставки военной помощи Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что США продолжают передавать военную помощь Украине, но с условием
Трамп заявил, что США продолжают передавать военную помощь Украине, но с условием Фото:

Пентагон продолжает передавать военную помощь Киеву, но при этом исходит из того, что Вашингтон будет учитывать собственные потребности в оружии. Об этом заявил на военной базе Эндрюс президент США Дональд Трамп.

"Мы поставляем оружие, мы работаем с ними, чтобы помочь им. Но мы должны быть уверены в том, что нам самим хватит вооружений", — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее решение Пентагона о временной приостановке поставок ряда видов вооружений Киеву стало неожиданностью для украинских властей, которые не получили формального уведомления от Вашингтона. По данным СМИ, причиной этого шага стали опасения США из-за сокращения собственных запасов оружия, что повлияло на задержку передачи таких систем, как Patriot, GMLRS и ракет Hellfire.

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Пентагон продолжает передавать военную помощь Киеву, но при этом исходит из того, что Вашингтон будет учитывать собственные потребности в оружии. Об этом заявил на военной базе Эндрюс президент США Дональд Трамп. "Мы поставляем оружие, мы работаем с ними, чтобы помочь им. Но мы должны быть уверены в том, что нам самим хватит вооружений", — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Ранее решение Пентагона о временной приостановке поставок ряда видов вооружений Киеву стало неожиданностью для украинских властей, которые не получили формального уведомления от Вашингтона. По данным СМИ, причиной этого шага стали опасения США из-за сокращения собственных запасов оружия, что повлияло на задержку передачи таких систем, как Patriot, GMLRS и ракет Hellfire.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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