Россия столкнулась с угрозой дефицита семян из-за своего же запрета

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Аграрии переживают за ввод запрета семян из Голландии
Аграрии переживают за ввод запрета семян из Голландии Фото:

Российские сельхозпроизводители опасаются дефицита семян овощных культур из-за введения запрета на их ввоз из Нидерландов. Об этом сообщили представители отраслевых объединений.

«Решение запретить временный ввоз семян из Нидерландов — достаточно сложная ситуация для аграриев. Сейчас идет сезон сева овощных культур, а по некоторым из них он продлится до августа», — заявил исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев в интервью «Известиям». Участники рынка предупреждают: если не будут найдены альтернативные поставщики или не увеличится собственное производство семян, аграрии столкнутся с нехваткой посевного материала уже в текущем сезоне.

Ограничения на ввоз семян и посадочного материала из Нидерландов Россельхознадзор начал вводить еще в ноябре 2023 года. С 30 июня 2025 года запрет был расширен и на поставки через третьи страны. Причиной стали случаи обнаружения карантинных вредителей в продукции нидерландского происхождения, что, по данным ведомства, угрожает фитосанитарному благополучию России и урожайности сельскохозяйственных культур.

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Российские сельхозпроизводители опасаются дефицита семян овощных культур из-за введения запрета на их ввоз из Нидерландов. Об этом сообщили представители отраслевых объединений. «Решение запретить временный ввоз семян из Нидерландов — достаточно сложная ситуация для аграриев. Сейчас идет сезон сева овощных культур, а по некоторым из них он продлится до августа», — заявил исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев в интервью «Известиям». Участники рынка предупреждают: если не будут найдены альтернативные поставщики или не увеличится собственное производство семян, аграрии столкнутся с нехваткой посевного материала уже в текущем сезоне. Ограничения на ввоз семян и посадочного материала из Нидерландов Россельхознадзор начал вводить еще в ноябре 2023 года. С 30 июня 2025 года запрет был расширен и на поставки через третьи страны. Причиной стали случаи обнаружения карантинных вредителей в продукции нидерландского происхождения, что, по данным ведомства, угрожает фитосанитарному благополучию России и урожайности сельскохозяйственных культур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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