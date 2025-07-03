03 июля 2025

Массовое отравление произошло на теплоходе «Николай Карамзин», пожаловались 36 человек

Туристы с теплохода «Николай Карамзин» массово отравились
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристы с теплохода «Николай Карамзин» массово отравились — 36 пострадавших
Туристы с теплохода «Николай Карамзин» массово отравились — 36 пострадавших Фото:

В Москве 36 пассажиров туристического теплохода «Николай Карамзин» обратились с жалобами на симптомы отравления. У людей наблюдались тошнота, рвота и диарея, причины происшествия выясняются. Об этом сообщают СМИ. 

«Тридцать шесть человек с туристического судна обратились с жалобой на отравление, рвоту и диарею. Взяты пробы в пищеблоке. Материалы следствия — на контроле у прокуратуры города. Проводятся лабораторные исследования образцов еды, которая употреблялась на судне», — сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. 

Месяц назад на другом теплоходе той же компании — «Михаил Булгаков» — произошла похожая вспышка кишечной инфекции, когда более 100 пассажиров обратились за медицинской помощью. Тогда Роспотребнадзор выявил массовые нарушения санитарных норм, в том числе наличие мух и отсутствие дезинсекции, и суд приостановил работу судна на 90 суток. Сейчас специалисты проводят аналогичную проверку на «Николае Карамзине».

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В Москве 36 пассажиров туристического теплохода «Николай Карамзин» обратились с жалобами на симптомы отравления. У людей наблюдались тошнота, рвота и диарея, причины происшествия выясняются. Об этом сообщают СМИ.  «Тридцать шесть человек с туристического судна обратились с жалобой на отравление, рвоту и диарею. Взяты пробы в пищеблоке. Материалы следствия — на контроле у прокуратуры города. Проводятся лабораторные исследования образцов еды, которая употреблялась на судне», — сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.  Месяц назад на другом теплоходе той же компании — «Михаил Булгаков» — произошла похожая вспышка кишечной инфекции, когда более 100 пассажиров обратились за медицинской помощью. Тогда Роспотребнадзор выявил массовые нарушения санитарных норм, в том числе наличие мух и отсутствие дезинсекции, и суд приостановил работу судна на 90 суток. Сейчас специалисты проводят аналогичную проверку на «Николае Карамзине».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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