В Париже похитили владельца узбекского банка Олимова

Кахрамонжона Олимова, владельца узбекского банка Anorbank, похитили в Париже. В плену злоумышленников он находился почти два дня, пишет Le Monde. В telegram-канале банка заявили, что "данный инцидент имеет внекорпоративный характер и не относится к операционной деятельности банка".
"Масштабное похищение в престижных районах Парижа, тайная одиссея в подвал виллы в Ницце, избиения и угрозы, инсценировка перерезания горла. С 23 июня финансовый магнат [Олимов], вопреки своей воле, оказался в центре запутанной истории, достойной шпионского романа, предыстория которой оставляет французскую полицию и систему правосудия без слов. Его похитили неизвестные", — говорится в материале Le Monde. В банке выпустили официальный комментарий по поводу инцидента с Олимовым.
Сообщается, что инцидент произошел еще 23 июня. Отпустили Олимова только 25 июня, после того, как за него заплатили выкуп. По данным газеты, его избивали и угрожали убийством — на теле владельца Anorbank врачи обнаружили многочисленные синяки и ушибы. «Для него это было не очень приятно, но, по крайней мере, это закончилось», — сказал его личный секретарь.
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