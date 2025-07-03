03 июля 2025

В Париже похитили владельца узбекского банка Олимова

© Служба новостей «URA.RU»
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Предпринимателя отпустили только 25 июня после выкупа, заявили журналисты
Предпринимателя отпустили только 25 июня после выкупа, заявили журналисты Фото:

Кахрамонжона Олимова, владельца узбекского банка Anorbank, похитили в Париже. В плену злоумышленников он находился почти два дня, пишет Le Monde. В telegram-канале банка заявили, что "данный инцидент имеет внекорпоративный характер и не относится к операционной деятельности банка".

"Масштабное похищение в престижных районах Парижа, тайная одиссея в подвал виллы в Ницце, избиения и угрозы, инсценировка перерезания горла. С 23 июня финансовый магнат [Олимов], вопреки своей воле, оказался в центре запутанной истории, достойной шпионского романа, предыстория которой оставляет французскую полицию и систему правосудия без слов. Его похитили неизвестные", — говорится в материале Le Monde. В банке выпустили официальный комментарий по поводу инцидента с Олимовым.

Сообщается, что инцидент произошел еще 23 июня. Отпустили Олимова только 25 июня, после того, как за него заплатили выкуп. По данным газеты, его избивали и угрожали убийством — на теле владельца Anorbank врачи обнаружили многочисленные синяки и ушибы. «Для него это было не очень приятно, но, по крайней мере, это закончилось», — сказал его личный секретарь.

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Кахрамонжона Олимова, владельца узбекского банка Anorbank, похитили в Париже. В плену злоумышленников он находился почти два дня, пишет Le Monde. В telegram-канале банка заявили, что "данный инцидент имеет внекорпоративный характер и не относится к операционной деятельности банка". "Масштабное похищение в престижных районах Парижа, тайная одиссея в подвал виллы в Ницце, избиения и угрозы, инсценировка перерезания горла. С 23 июня финансовый магнат [Олимов], вопреки своей воле, оказался в центре запутанной истории, достойной шпионского романа, предыстория которой оставляет французскую полицию и систему правосудия без слов. Его похитили неизвестные", — говорится в материале Le Monde. В банке выпустили официальный комментарий по поводу инцидента с Олимовым. Сообщается, что инцидент произошел еще 23 июня. Отпустили Олимова только 25 июня, после того, как за него заплатили выкуп. По данным газеты, его избивали и угрожали убийством — на теле владельца Anorbank врачи обнаружили многочисленные синяки и ушибы. «Для него это было не очень приятно, но, по крайней мере, это закончилось», — сказал его личный секретарь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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