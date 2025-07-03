Все регионы
Московская обл.
Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
00:03
Российский аэропорт внезапно перестал принимать и отправлять рейсы
03 июля 2025
23:45
Можно купаться без опасений за свою жизнь: опубликован список безопасных пляжей в России
23:45
Курганец продает набор для бомж-вечеринок. Фото
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
23:32
Кличко сообщил о взрывах и атаке дронов в Киеве
23:22
На Ямале изменится процедура прохождения медосмотров
23:22
Аэрофлот отменил рейсы в один из городов из-за войны
В Луганске устроили теракт против экс-мэра, США прекратили помогать Украине: главное об СВО к 3 июля
23:20
Полиция нашла свердловчанина, который хотел зарезать женщину у гаражей. Фото
23:13
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
22:47
Что будет с отношениями России и Азербайджана: новый выпуск шоу «По фактам» от URA.RU
«Убить Билла», потеря сына и внезапная смерть: чем запомнилась звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен
22:40
Возле озера Малый Кременкуль пожар, который не подлежит тушению
22:40
Яркие роли, любовницы и алкоголизм: как жил Андрей Краско
22:39
112: одного из влиятельных азербайджанских воров в законе задержали в Москве
Путин и Трамп решили покончить с конфликтом на Украине
22:35
В Перми количество новых «умных остановок» достигло 149 штук
22:32
Трамп положительно оценил предложение от жителя Тюмени
22:26
Умер легендарный актер, сыгравший в звездных фильмах Тарантино
2
Откровенный разговор по концу СВО, ситуации в Иране и обмену фильмами: что обсудили Путин и Трамп
22:23
Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана после задержания россиян в Баку
22:08
Зеленский захотел встречи с Путиным
2
22:00
«Депутаты уехали, рыбы остались»: как живет Дом правительства ХМАО на каникулах. Фото
Ученые обнаружили гигантский объект, который летит в сторону Солнца: стоит ли переживать
22:00
Курганский боец ММА Денис Лаврентьев объявил о завершении карьеры
21:59
ЦБ предложил ограничить работу карт Visa и Mastercard
21:43
Путин дал Трампу совет по Ближнему Востоку
3
В России расширят соцпакет многодетным матерям
21:40
«Нужно держать в наморднике»: в Сургуте разгорелся скандал из-за мужчины, оскорбившего ребенка-инвалида
21:33
Путин и Трамп договорились о совместных проектах в энергетике и космосе
21:30
Путин и Трамп не стали поднимать тему прекращения поставок оружия Украине
2
Экс-мэр Луганска Пилавов погиб в результате взрыва: что о нем известно
21:27
Путин и Трамп обсудили события в Сирии
21:26
Ушаков: идея личной встречи Путина и Трампа «висит в воздухе»
21:21
Ушаков: Путин и Трамп могут созвониться в любое время
1
Путин подкинул идеи желающим пройти в Госдуму в 2026 году
21:20
Тюменский нефтяной гигант отбивается от претензий Росприроднадзора
21:19
Путин ответил на вопрос Трампа о прекращении боевых действий
2
21:15
Путин: Россия сыграла роль в становлении американской государственности
2
Командовал легендарной бригадой и получил высокую должность в ВМФ: что сделал для армии погибший Гудков
21:15
Суд снизил срок чиновнику-коррупционеру, бюджетникам повысят зарплату: события дня в ЯНАО
21:12
Гаишник спас трех тонувших школьниц в ХМАО
1
21:12
Ветеринар рассказал, чем полезна и опасна кошачья мята
1
Штурмовики ВСУ пропали без вести в Сумской области: карта СВО на 3 июля
21:08
Первая версия теракта в Луганске: бывшего мэра Луганска подорвала смертница
21:05
В Челябинске осуждены диверсанты, устроившие пожар на железной дороге
21:05
В Петербурге ожидается первое за 160 лет июльское наводнение: как обезопасить себя
Внутренние разногласия в Белом доме: что значит приостановка поставок вооружения Украине со стороны США
20:55
Новый глава полиции и легендарная группа: главные новости Кургана за 3 июля
20:53
Британскому премьеру прочат отставку в ближайшее время
2
20:53
В БРИКС разрушили мифы об изоляции России
Очевидцы в Луганске выдвинули версию о причинах взрыва в городе
20:48
«Яблоко» развернет масштабную кампанию за места в пермском заксобрании и Госдуме
20:45
СВО, Корнев, два врача: чем успели удивить челябинские выборы в ЗСО 2025 года
20:41
«Льется кипяток»: жители дома в Екатеринбурге остались без воды, УК бессильна
Новый раунд переговоров с Украиной и сокращение оружия для Киева: о чем говорил Песков 3 июля
20:40
Как в Тюмени искали тело утонувшего в озере ребенка. Фоторепортаж
20:35
Девочка из ямальского села стала лучшим голосом России
20:32
К журналистам Sputnik Азербайджан пустили российского консула
Был легендой «Ливерпуля» и стоял в одном ряду с Роналду: как жил футболист Диогу Жота, вошедший в историю
20:30
Более трех тысяч курганцев собрались на концерт «Пикника» на КМЗ. Фото
1
20:27
Власти показали, как будет выглядеть обновленный роддом в пермской больнице имени Тверье
20:26
Мэрия Челябинска утвердила проект реновации «Немецкого квартала»
В Ростовской области ограничат интернет: в каких еще регионах РФ могут быть сбои. Карта
20:25
Правительство одобрило новые госпошлины для автомобилистов
20:25
Долгожители власти: рейтинг тюменских чиновников с самым длительным стажем на руководящих постах
20:25
Тысячи предложений: куда курганских подростков чаще всего зовут работать
Азербайджан открыто поддержал Украину после конфликта с РФ: как Баку помогал Киеву все годы СВО
20:22
Экс-мэра Луганска подорвала смертница
20:21
Губернатор ХМАО Кухарук пресек инсинуации противников первого омбудсмена по КМНС
20:20
Жительница Шадринска выиграла судебный спор с Перинатальным центром Кургана
1
Горящие постройки, выбитые стекла и погибшие: как прошла ночь в Липецкой области под атакой ВСУ
20:17
Песков пообещал брифинг после переговоров Путина и Трампа
20:17
Во всех регионах УрФО откроют выставку с историями участников спецоперации. Фото
20:12
Тюменские чиновники отчитались перед Минсельхозом о ходе полевых работ
1
20:12
Правительство утвердило госпошлины для мигрантов
20:08
Ужасная трагедия в детстве и роль мечты: история звезд сериала «Сестры» Журавлевых
20:07
В Салехарде открылась научная площадка для детей. Фото
20:07
Задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили
20:02
Челябинский губернатор Текслер рассказал о реабилитации бойцов СВО
20:00
Дача, теннис и рыбалка: курганские политики рассказали свои лайфхаки для борьбы со стрессом
1
19:55
Глава МО Польши заявил о страхе прихода к власти на Украине пророссийских сил
2
19:50
Сотрудников «Sputnik Азербайджан» отпустили
19:46
Как правильно подкармливать сливу: советы для садоводов
19:42
В ХМАО врач скорой на расстоянии спасла утонувшего подростка
19:39
Международные резервы России достигли исторического максимума
2
19:38
Как доехать в Екатеринбурге до «Иннопрома» бесплатно: расписание
19:37
В Петербурге отменили Главный военно-морской парад
1
19:33
Блогера Уланову, на которую свердловчане подали сотню исков, отправили под арест. Фото
19:31
В Перми закрыли опасное кафе возле бывшего рынка
19:30
Мэрия Кургана ищет инвесторов, которые застроят почти миллион квадратов земли
4
19:28
СК назвал терактом взрыв в Луганске, в котором погиб бывший мэр
19:26
Власти Ноябрьска заплатят местной группе 1,4 млн рублей за выступление на юбилее
19:24
В Тюмени группа мужчин больше часа удерживала девушку на парковке. Фото, видео
7
19:22
Выручка компании «ЮГК», которую хотят национализировать, достигла 33 млрд рублей
1
19:19
В Челябинске завершили благоустройство новой школы в ЖК «Ньютон»
19:17
Пасечник пообещал наказать убийц экс-мэра Луганска
19:15
СК назвал взрывы в Луганске терактом
19:15
Как на дрожжах: курганские вторички показывают рост в цене
1
19:13
В Тюменской области 70 семейных пар наградят медалями «За любовь и верность»
19:13
Свердловские рыбаки нашли зуб древнего гиганта и кость размером с ребенка. Фото
19:08
Молния подожгла дом в коттеджном поселке под Екатеринбургом. Фото
19:07
Павел Воля чуть не утонул в Калининграде. Видео
1
19:05
Екатеринбуржца обвинили в смерти матери: он заморил ее голодом
19:01
Стала известна дата окончания ремонта улицы Ленина в Тюмени
19:00
В Пермском крае власти запретили продажу цветов на кладбищах
18:59
Помилованная Путиным летчица ВСУ снова попала в плен
7
18:57
Тюменец предложил Путину тему для разговора с Трампом
18:57
ЕР наградила 93 победителей Всероссийского конкурса гражданских инициатив
18:57
В ЯНАО приступают к проектированию нового аэропорта
18:52
Администрация отказалась от требований по сносу киосков возле пермского храма
18:46
Российские туристы могут отказаться от поездок в Азербайджан
1
18:45
Путин прервал общение с предпринимателями из-за звонка Трампу
18:44
Владелец ЮГК Струков получил Орден «За заслуги перед Хакасией»
18:40
Фестиваль с мега-популярными артистами впервые пройдет в Екатеринбурге
18:33
Слезы и цветы: Ноябрьск простился с одним из пяти погибших в трагической аварии. Фоторепортаж
18:26
«Единая Россия» передала комплекты РЭБ журналистам федеральных каналов. Видео
1
18:25
Легендарная рок-группа выступила на крупнейшем заводе Кургана
2
18:24
Урсула фон дер Ляйен потребовала увеличить поставки на Украину
1
18:23
В Тюменской области выпал град размером с куриное яйцо. Фото
18:20
Владелец ЮГК Струков URA.RU: Я в России, никуда уезжать не собираюсь
1
18:18
Полиция ищет мужчин, избивших битой тюменца у его машины
18:17
Путин проведет телефонный разговор с Трампом
2
18:15
В пермских лесах обновят более десяти мест отдыха
18:12
Москва отметит 50-летие Нового Уренгоя: что ждет жителей столицы
18:07
На курганском фестивале «Едем на Савин» выступит певец Данко. Фото
18:00
Журналист Киселев: Sputnik Азербайджан больше не сможет продолжать работу
1
18:00
На выборы в курганскую облдуму заявился неожиданный кандидат от оппозиции
18:00
Знакомство с обезьянами, грибной улов и проба чак-чак: чем пермские политики хвастаются в соцсетях
17:58
Как подкармливать черешню летом: правила богатого урожая
3
17:54
«Спрячьтесь в здании»: на Свердловскую область надвигаются шторм, мощный ливень и град
17:52
После иска о национализации акционеры ЮГК решили не выплачивать дивиденды
17:52
Национализация по-уральски: какие активы челябинских олигархов отошли государству
17:50
Мэрия Ноябрьска покрасила памятник первопроходцам у аэропорта своими силами. Фото
1
17:50
Путин раскрыл, что думает о приезжающих в страну иностранцах
1
17:50
Во сколько ямальским родителям обойдутся сборы ребенка в летний лагерь
17:48
Скандальная секс-блогер Ирина Боровик призвала пермячек не носить штаны
1
17:47
Резкая смена погоды: прогноз в Москве и Петербурге на выходные 4-6 июля
4
17:46
Путин призвал сделать «модным трендом» большую традиционную семью
3
17:40
Свердловского застройщика отправили в колонию за многомиллионную взятку экс-мэру. Фото
17:39
На пермский завод срочно требуется бригада из 30 монтажников и сварщиков
17:38
Путин: Россия развивается за счет энергии общества
4
17:37
Для некоторых россиянок расширят льготы
1
17:36
В Кургане подросток подозревается в совершении девяти преступлений
1
17:35
Бывший мэр Луганска погиб во время взрыва
3
17:34
Mia Boyka, обидевшая квадробера в ЯНАО, сравнила с демонами очередной детский тренд. Видео
2
17:31
ВСУ атаковали Удмуртию дронами
1
17:30
На трассе Тюмень — Омск из-за аварии организовано реверсивное движение
17:30
Города ХМАО затопили ливни. Фото, видео
17:29
Известный тюменский застройщик покоряет Екатеринбург проектом в лесной эстетике
17:25
Рискует повторить судьбу ЧЭМК и «Макфы»: что известно о требовании Генпрокуратуры к ЮГК
17:24
После взрыва в Луганске заведено дело
1
17:22
Топ-менеджер банка бывшего челябинского вице-губернатора остался в СИЗО
1
17:20
В Кургане продлили запрет на посещение лесов
6
17:19
Тюменские власти отчитались о борьбе с нелегальными мигрантами
17:19
«Будет автомат по производству хинкалей»: как выглядит стенд Свердловской области на «Иннопроме». Фото
1
17:18
ВСУ атаковали Удмуртию
3
17:17
Уехавшая из России Елена Исинбаева погасила долг в 1,5 млн
2
17:16
В Перми из-за ливней затопило офис самого медийного синоптика Шихова. Видео
1
17:16
Суд освободил вице-спикера челябинского ЗСО Карликанова от выплаты 490 миллионов
17:09
В Калининграде отменили концерт азербайджанского певца Эмина
3
17:06
Боксер Юлмухаметов из Курганской области вошел в состав сборной России. Фото
2
17:03
Перед тем, как челябинец выиграл 100 млн в лотерею, его жене приснился паук
2
17:02
Захарова: Россия согласовала доступ к задержанным в Азербайджане россиянам
17:02
В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года
1
17:00
На крупном пермском оборонном заводе сменился топ-менеджер
16:58
Театральный сезон грандиозно завершили в «Урал Опера Балет». Фото
16:58
Многодетным родителям упростят получение страхового стажа
16:56
В Тюменской области на ребенка с седьмого этажа скинули скейтборд
16:54
В аэропорту Ижевска ввели ограничения
16:54
Во «Вконтакте» произошел сбой: страницы соцсети не грузят
2
16:51
NI: Россия контролирует ключевые ресурсы Украины, на которые позарились США
16:49
Концертный директор Леонтьева поставил точку в слухах о выступлении артиста в России
2
16:49
Свердловчанин отсудил сотни тысяч рублей за сорвавшийся отпуск в Китае
16:46
Дождь с грозой накроет Курган
16:45
Западный и Пригородный зафиксировали в составе Челябинска в ЕГРН
16:42
Глава ЦБ оценила риски банковского кризиса в России
1
16:39
На Центральном рынке Кургана незаконно торговали мясом без документов
2
16:39
Как вести себя при встрече с гадюкой: четыре совета биолога УрО РАН
16:38
На челябинских заводах останутся 40 солдат весеннего призыва
16:35
Пермский край оказался среди регионов-лидеров в РФ по темпам догазификации
1
16:33
На Ямале увеличили зарплаты бюджетникам и стипендии студентам
16:32
Суд встал на сторону россиянки, не уехавшей в Таиланд из-за ошибки в заграннике
3
16:23
Где недорого отдохнуть летом 2025: топ-7 дешевых курортов и гостиниц в России
1
16:21
Набиуллина назвала новую проблему в экономике, на которую надо обратить внимание
16:17
В челябинском поселке снесут незаконные постройки и заборы. Фото
16:17
Когда придут пособия в июле 2025: график пенсий и других выплат
16:11
Названа причина смерти легенды «Ливерпуля» Диогу Жоты
16:11
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки
5
16:10
«Объединились, чтобы добыть еще одну победу»: мэр Лошкин поздравил челябинских ветеранов. Фото, видео
16:06
Из-за национализации «Южуралзолото» самый высокий бизнес-центр Челябинска может отойти государству
16:04
Пермяки массово продают элитные квартиры с видом на Каму. Фото
1
16:01
В Пермский край поступили десятки тонн ягод и фруктов из Киргизии
16:00
Суд ХМАО пересмотрел приговор вице-мэру по делу о коррупции
15:58
Набиуллина ответила на вопрос о снижении ключевой ставки
15:57
Армения захотела стать членом ШОС
15:56
Пермскую учительницу оштрафовали за кляузы в чате дома
1
15:55
Депздрав ХМАО ответил на жалобы стоматологов о фиктивном поднятии зарплаты
1
15:55
Ливень и мощный ветер обрушатся на ХМАО
15:47
«Повторить успех не удастся»: экс-директор «Тату» оценил возвращение группы
15:47
Курган богат талантами: легкоатлеты показали отличные результаты на соревнованиях в Екатеринбурге. Фото
5
15:47
От Чили до Индонезии: из каких стран мира студенты приехали обучаться в Тюмень. Инфографика
15:45
На челябинской Кировке скульптуре «Кокетка» установили новое зеркало
15:45
Бывшая чиновница мэрии Кургана получила должность в ключевом управлении депздрава
15:45
В ЯНАО фигуранты громкого коррупционного процесса о хищениях в горбольнице отправятся в колонию
15:43
Российские консулы получили доступ к задержанным в Азербайджане
15:42
Директор музея в Луганске опроверг связь взрыва и открытия выставки
15:42
Арабские имена новорожденных снова вошли в топ популярных в ХМАО. Скрин
3
15:40
ММК и «Росатом» обсудили совместные проекты для переработки промышленных отходов
15:39
В Тюмени изменится схема заезда в крупный жилой комплекс. Карта
15:38
Минобороны отреагировало на гибель замглавкома ВМФ России
15:38
Взрыв у музея в Луганске произошел в день открытия важной для СВО выставки
15:36
Суд принял обеспечительные меры по иску о национализации «Южуралзолота»
15:35
Шестилетняя дочка ГФИ ЯНАО участвует во всероссийском конкурсе красоты
15:26
Свердловским дачникам ускорили мобильный интернет
1
15:25
В заброшенном кафе в Приморье найден мертвым депутат
15:20
ЮУрГУ запускает программу стажировок для талантливых студентов
15:20
Жителю ЯНАО в курганской нефтяной компании не выплачивали зарплату: вмешались приставы
2
15:19
В центре Екатеринбурга ожидается масштабный ремонт важной улицы
15:19
В Перми появится молодежный градостроительный совет
15:19
Парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию бизнесмена Карапетяна
15:16
Сильные дожди и грозы обрушатся на Челябинскую область
1
15:16
Челябинский владелец «К&Б» Студенников выбыл из рейтинга Forbes по доходам от дивидендов
1
15:03
Бар с бильярдом на месте общественного туалета открыли в Екатеринбурге. Фото
15:00
В Пермском крае объявили штормовое предупреждение
14:58
Появились кадры с места взрыва у музея в Луганске
14:57
В ЯНАО выбрали лучшие фотографии, подготовленные к юбилею округа. Фото
14:57
Национализация не должна превращаться в экспроприацию: в Госдуме отреагировали на ситуацию с «Южуралзолотом»
14:56
В центре Луганска прогремел взрыв около выставки про операцию «Поток»: онлайн-трансляция
14:55
Смертельные аварии в Ноябрьске: власти призывают к строгому соблюдению ПДД
14:55
Автобренд Geely ответил на сообщения об уходе из России
14:55
Челябинский суд назначил дату первого заседания по национализации «Южуралзолота»
14:49
Из-за садоводов в Екатеринбурге увеличилась нагрузка на электросети
14:47
Замглавкома ВМФ России погиб в Курской области
4
14:47
Пожар в загородном комплексе под Челябинском локализован на площади 600 кв.м. Фото, видео
14:46
Губернатор Махонин дал поручение подчиненным из-за роста травматизма подростков на питбайках
2
14:45
Путь чемпиона: за что Диогу Жота стал звездой футбола в 28 лет
14:43
Мальчика из Екатеринбурга, стремительно теряющего зрение, врачи отправили домой
14:42
Скандального депутата думы ХМАО Таги-Заде лишили зарплаты
4
14:42
В Тюмени появится новый дорожный знак
14:40
В Шадринске будет прохладно и дождливо
14:39
В центре Луганска раздался взрыв, есть погибший
14:39
Туристы стали чаще посещать платные памятники природы в Пермском крае
14:37
«Давно изношенные»: Сергей Соседов оценил возвращение группы «Тату»
3
14:35
Замглавкома российского флота Гудков погиб в Курской области
4
14:32
В интернете расходится фейк о задержании главы уральского филиала «Лукойл»
14:31
В Германии дали Зеленскому совет забыть о США после решения по поставкам оружия
14:28
Песков ответил на вопрос о недавнем предложении России к Украине
14:26
Скончался главный голос радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов
2
14:26
«Сделать все, чтоб убить»: Алаудинов рассказал, почему бойцы ВСУ благодарят российских военных
14:25
Песков ответил на вопрос URA.RU о новом разговоре Путина и Трампа
14:22
Прогулочная зона вместо базара: в Челябинске сносят рынок около ТРК «Космос». Фото, видео
3
14:21
Первые три матча сезона 2025/2026 ХК «Трактор» проведет на выезде
14:19
В Кремле отреагировали на сообщение о том, что США прекратили поставки оружия Украине
14:18
«Затыков нет»: в Кремле объяснили, почему не начинается третий раунд переговоров России и Украины
14:18
Российские войска освободили очередное село в ДНР
14:16
Радио «Судного дня» передало два загадочных сообщения
14:15
Банк России не видит опасностей для миноритарных акционеров «Южуралзолота»
14:13
В Солнечную систему вторгся межзвездный объект
7
14:10
Российская армия освободила Меловое и Разино
14:08
На 15 миллионов дороже: тюменские чиновники нуждаются в частных бортах
14:05
Стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Россию
1
14:04
В Тюменской области ожидается трехдневный шторм
14:02
Экс-чиновнику из ЯНАО, осужденному за коррупцию, уменьшили срок. Инсайд
14:02
The Sun: в космосе обнаружен секретный российский «спутник-убийца»
2
13:55
Мишустин поручил подготовить льготы для IT-компаний
1
13:55
Последствия недавнего шторма: ждать ли магнитную бурю 4 июля 2025
13:53
Курганские власти ищут квартиры для жителей аварийного дома, который постоянно затапливает
4
13:50
В Британии заявили о готовности воевать с Россией
3
13:47
Курганский ЗАГС составил список самых редких имен для детей в июне
13:45
В Тюмени на месте сетевязальной фабрики появится пешеходный бульвар с фонтаном. Фото
13:42
Появились кадры реконструкции Пермского хореографического училища. Фото
13:32
В ХМАО девушка нарвалась на уголовное дело из-за кражи лотерейных билетов
2
13:28
Легенда «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП
2
13:26
CBS: США лишили военной помощи не только Украину
13:23
Шумков сделал особое обращение к курганцам из-за ДТП
10
13:18
Что известно о челябинском миллиардере из Forbes Струкове, чей бизнес национализируют
3
13:18
Состав ФК «Челябинск» обновится до 70 процентов
1
13:17
Крупный уральский банк третий год подряд заканчивает с миллиардными убытками: причина
7
13:16
В Екатеринбурге отреставрируют главный культурный вуз, находящийся под охраной области
1
13:15
Две хитрости: ученый рассказал, как избежать нашествия гадюк свердловским садоводам
2
13:12
Акции «Южуралзолота» обвалились на 12% после иска о национализации
13:11
В Кургане коммунальщики завершили важный этап реконструкции Арбинки
4
13:11
Для челябинского бизнесмена запросили реальный срок по делу об обмане дольщиков
13:08
Португальский футболист Диогу Жота погиб в автокатастрофе
13:05
Сборная России проведет товарищеский матч с неожиданной страной
13:01
Прокуратура ХМАО заставила Соцфонд выплатить компенсацию ребенку-инвалиду
13:01
Тюменцы просят государство помочь с покупкой школьной формы
1
12:59
На выборы губернатора Пермского края заявились хоккеист и коммунист. Фото
12:58
Налоговая выставила Хабибу Нурмагомедову огромный счет
2
12:56
На участки начальника архитектурного отдела МО РФ Кожевникова наложен арест
12:55
Свердловского бойца СВО с шестью ранениями оставили без выплаты
12:54
Авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров на задержанном рейсе в Новом Уренгое
12:51
В МЧС сообщили подробности пожара в парк-отеле «Резиденция 888» под Челябинском
12:49
«Не могу оставить командира и боевых товарищей»: служащий на СВО мэр Оренбурга ушел в отставку
1
12:47
В Пермском крае коровы устроили разгром на деревенском кладбище. Фото
2
12:45
Аналитики назвали самые востребованные сферы работы с животными в ХМАО
12:45
В свердловской глубинке год ищут пропавшего парня с ДЦП. Фото
12:44
«Битцевский маньяк» приобрел серьезные заболевания и зависимость
1
12:35
Что известно о бывшем начальнике курганского УМВД Свинове, который возглавил полицию Волгограда
6
12:34
Forbes назвал челябинских бизнесменов, получивших миллиарды дивидендов
1
12:34
Появилось видео подготовки теракта против сотрудника оборонного предприятия в Петербурге
12:32
Европа начала подготовку к выводу войск США
1
12:32
В Пермском крае рухнули продажи товаров на розничных рынках и ярмарках
12:32
«Сама причинила себе смертельные травмы»: в Кургане мужчину приговорили к колонии за убийство жены
12:32
«Пытается его схавать»: змея решила отнять рыбу у тюменца. Видео
3
12:28
Задержания, суды и скандал: хроника разгрома азербайджанского клана в Екатеринбурге
12:27
Захарова поставила точку в вопросе отношений Азербайджана и России
1
12:23
Генпрокуратура требует национализировать бизнес челябинского депутата из Forbes
12:19
«Дергает веками»: впавшего в кому свердловчанина готовят к операции в Турции
2
12:18
В Тюмени нашли мертвым пропавшего мужчину. Фото
12:15
В Шадринске преображают памятник, который построил известный скульптор из Тюменской области. Фото
12:13
В Перми эвакуировали жителей многоэтажки из-за поджога шины. Фото
12:12
Больше не роскошь: риэлтор объяснил, почему в Тюмени строят много жилья классов «комфорт» и «бизнес+»
12:10
Президент Азербайджана готовит важную встречу с партнером России
2
12:00
Экс-главу курганского округа Терехина будут судить из-за домов для сирот
4
12:00
«Поднял цену в десять раз, стало лучше»: пермский ювелир о бедных клиентах и несчастливых украшениях
11:59
Спасатели раскрыли обстоятельства гибели ребенка в тюменском озере. Фото
11:59
Дума обсудит лишение зарплаты депутата, назвавшего ХМАО исторической родиной мигрантов
11:58
Под Челябинском горит комплекс «Резиденция 888»
11:55
В аэропорту Казани ввели ограничения
11:54
Тысячи пермяков переплачивают за проезд в транспорте
1
11:53
Появились неожиданные детали приостановки помощи США Украине
11:51
Свердловчанин зарезал сына из-за компьютерной игры
11:46
Вопреки решению партии два челябинских эсера не дошли до избиркома
11:45
Губернатор Моор раскрыл, как изменится центральная площадь Заводоуковска. Фото
11:45
В Петербурге готовился теракт против сотрудника военного завода
1
11:43
Пермская телебашня поменяет цвет в День семьи, любви и верности
11:43
МВД РФ опубликовало перечень самых разыскиваемых преступников России
11:43
Жителям дома в Миассе пригрозили отключить коммунальные услуги
11:42
Экс-главу курганского УМВД Свинова утвердили на новой должности в Волгограде
1
11:41
The Economist: США остановили поставки всего оружия Украине
11:39
Стоимость самолета «Байкал», который собирают на уральском заводе, взлетела почти в два раза
7
11:37
Тюменская молодежь ринулась скупать советское барахло
2
11:36
Карпин заявил, что зарплаты футболистов в России завышены минимум на 50%
4
11:24
Тюменский аквапарк повысил цены. Скрин
11:23
Россиянам объяснили, с чем связано холодное начало лета в России
3
11:20
Экс-мэру Сургута Филатову продлили арест до сентября
11:19
Челябинцы расскажут на «Иннопроме» о роботизации бизнеса
11:19
Олимпийский чемпион из ХМАО потерпел первое поражение на ринге с британским боксером. Фото
11:18
На родину Паслера приедут работать сотни индийцев
2
11:18
Что известно о клубе «Нью-Йорк Айлендерс», который забрал у челябинского «Трактора» Шабанова
11:16
В тюменском экопарке хотят сделать зоопарк
1
11:16
Дом на окраине Тюмени, где убили восьмилетнюю девочку, пойдет под снос. Карта
11:11
ЕВРАЗ показал новый бренд мелющих тел «Шармакс» в Екатеринбурге. Фото
1
11:10
МИД РФ просит предоставить консульский доступ к задержанным в Азербайджане журналистам Sputnik
2
11:10
Дочь попала в ДТП: как свердловчанин обманул двух курганских пенсионерок
11:10
В ЯНАО открылся четвертый центр амбулаторной онкологической помощи
1
11:09
В ДНР ночью гремели мощные взрывы после атаки ВСУ: что известно об ударах
1
11:08
Пермский завод начнет выпускать корейский алкоголь
11:01
Мощный ливень обрушился на Хабаровск. Видео
11:00
Пермь стала одним из лидеров по росту цен на готовые квартиры
11:00
Два года на посту главы района ЯНАО: Виктор Югай о достижениях и увлечениях
1
10:54
Появилось видео задержания пациента, напавшего на врачей в Иркутске
10:52
В Тюмени откроют первый бесплатный городской пляж
10:52
Профайл генерала-майора Воложинова, который возглавил курганское УМВД
2
10:51
Избирком заверил списки шести партий на выборах в челябинское ЗСО
10:50
Госдума назвала условия для возвращения иностранных компаний в Россию
2
10:42
Свердловскому бойцу СВО отказали в лечении: как военным получить справку о ранении и выплаты
3
10:40
Дума ХМАО выбрала первого омбудсмена по правам КМНС
1
10:39
Роскачество выявило нарушения в десятках брендов женских купальников
4
10:37
Из-за атаки дронов село в Воронежской области осталось без света
10:36
Житель ЯНАО дал взятку врачу за больничный и теперь его ждет суд
10:32
В Ульяновске закрыли аэропорт
10:32
На СВО погиб разведчик из Курганской области Соловьев. Фото
1
10:31
ГУФСИН опровергло информацию о голодовке в пермской колонии особого режима
10:26
В торговом центре ХМАО раскрыли, как он будет работать после обрушения потолка
10:22
В Озерске ФСБ задержала полковника МЧС: он использовал военных в личных целях
10:20
ФСБ выступила с заявлением из-за мошенников, пытающихся заработать на игре Дацюка в Екатеринбурге
2
10:18
Почти две тысячи выпускников в Пермском крае решили пересдать ЕГЭ
10:14
Челябинский актер Робак сыграет князя Владимира в экранизации «Руслан и Людмила»
2
10:14
Один из старейших заводов Урала наградил десятки молодых инженеров
10:06
В ямальском городе качество воды выйдет на новый уровень
10:03
Замглавы Росгидромета Радькову арестовали за мошенничество
10:00
Уральские ученые рассказали о пяти прорывных проектах: разработки уже внедряются на производствах
3
09:58
ФСБ возбудила дело против мигрантов в Курганской области за помощь иностранцам. Фото
2
09:54
Челябинский ХК «Трактор» пожелал Шабанову удачи в «Нью-Йорк Айлендерс»
09:50
В Тамбовской области на предприятии произошел пожар, есть погибшие
09:46
Большинство челябинцев готово тратить премию на будущую пенсию
2
09:46
Автобусы в Челябинске изменят маршрут движения в центре. Схема
09:43
В курганском Частоозерье приготовят колбасу в печи, как в 90-х. Фото, видео
09:37
В России появится «лучемет», способный выжигать дроны ВСУ с полутора километров
5
09:34
«Закрой окно!»: появились видео атаки украинских дронов на регионы РФ
1
09:24
Штурмовая рота ВСУ пропала без вести на сумском направлении
09:23
Путин назначил нового генерала на пост начальника курганского УМВД
1
09:22
Губернатор Шумков поздравил сотрудников ГАИ с профессиональным праздником
2
09:18
Гадюка приползла в теплицу свердловских садоводов. Фото
1
09:16
МО РФ: за ночь уничтожено почти 70 дронов ВСУ
09:06
Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире
9
09:01
Пациент с ножом и баллончиком напал на врачей в больнице Иркутска. Видео
1
09:00
В Тюмени устроили ажиотаж из-за квартир с видовыми террасами на озеро и реку
4
09:00
«Вековые сосны срубят»: на границе парка «Оленьи ручьи» продадут землю под дома. Карта
2
08:53
Свердловскому бойцу, получившему тяжелые ранения в зоне СВО, отказали в просьбе
6
08:48
На Украине назвали четыре лучших российские бригады
08:48
Пермский завод развлекательного оборудования сократил прибыль в десятки раз
1
08:47
На Западе раскрыли, почему Макрон экстренно позвонил Путину
1
08:45
«Помощь бойцам — дело жизни»: история челябинского ветерана СВО Рожкова
08:40
Дроны ВСУ атакуют регионы России, есть погибшие: карта ударов БПЛА 3 июля
08:20
После падения беспилотника в Ельце загорелась парковка предприятия
1
08:20
«Дочка» газовой компании из ХМАО продает вахтовую столовую по цене подержанного автомобиля. Фото
08:14
На костромских выборах началась схватка двух политических тяжеловесов
08:10
Стало известно количество погибших после катастрофы с паромом у Бали
08:01
Украинский дрон ударил по многоквартирному дому в Ельце. Фото
1
08:00
В Тюмени весь день будет лить дождь
4
07:54
От Москвы до Питера можно будет доехать за 2 часа 15 минут
5
07:53
«Одна из важнейших точек сбыта»: как Азербайджан пострадает от ухода с российского рынка
19
07:45
Курганского экс-чиновника Казакова, проходящему по делу ОПС, выпустили из СИЗО
1
07:45
Курганские власти озвучили, сколько миллионов квадратов жилья в рамках КРТ введут в ближайшие восемь лет. Фото
8
07:40
В ХМАО за месяц подорожал бензин
07:40
На рынке недвижимости Тюмени объявилась «темная лошадка»
2
07:39
В Перми на 10 дней закроют перекресток на улице Мильчакова. Схема
07:39
Россиянам раскрыли, как самозанятым повысить пенсию
2
07:35
Хуснуллин отметил успехи Челябинской области в создании туристических объектов
07:32
Торнадо пронесся над российским городом. Видео
07:28
В Эстонии пришли в бешенство из-за российских товаров в магазинах
3
07:24
Россияне из приграничья получили помощь на 1 млрд рублей от Красного Креста
07:20
Мошенники атакуют ищущих работу россиян
1
07:13
Челябинский хоккеист Шабанов стал игроком «Нью-Йорк Айлендерс» почти за миллион долларов
07:12
Грозы и дожди накроют Екатеринбург до конца недели
07:02
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецкой области, погибла женщина
06:58
Объем ввода новостроек на рынок в Перми снизился в 11 раз
06:55
Когда выгоднее брать отпуск в 2026 году
06:51
СБУ разыскивает трех российских артистов
2
06:43
Мать ребенка Алекса Лесли попросила лишить его родительских прав
06:41
Обвиняемый по делу о бракованных бронежилетах оказался бойцом СВО
06:40
Дроны ВСУ атаковали Липецкую область
06:20
Ресторан казахской кухни «Тамак» сменил в Челябинске безалкогольный Badar. Фото
06:19
Стало известно, как Азербайджан пострадает от ухода с российского рынка
5
06:13
Минфин: ужесточать требования к льготной «Семейной ипотеке» не планируется
06:08
ТАСС: трое исполнителей теракта в «Крокусе» находились под мефедроном
06:00
В Сумах фиксируют отток населения и нежелание сдавать квартиры бойцам ВСУ
05:56
Гроза, туман и ливни: ЯНАО ждут пасмурные выходные
05:47
«Это был лучший магазин спорттоваров»: курганцы вспомнили как появился легендарный «Буревестник». Фото
14
05:44
FP: у Бали затонул паром с 65 людьми на борту
05:32
Прогноз по курсу доллара на 2025 год массово понижают
2
05:30
Парад невест и легендарный «Мохтик» в ЯНАО пройдут в выходные: афиша
05:26
Шесть пострадавших после отравления на выпускном в Перми остаются в больнице
05:25
Стало известно, какой налог придется заплатить за банковский вклад
3
05:20
Один из сотни: редчайшую иномарку обнаружили в Екатеринбурге. Фото
6
05:14
Гусев: над Воронежской областью сбили 5 БПЛА
05:08
Ляшок: предпенсионеры в России обладают льготами на налоги
05:01
В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА
04:55
Дроны ВСУ атаковали российские регионы, есть погибшие: онлайн-трансляция
04:53
Тура обмелела почти на два метра за неделю
04:47
В Госдуме начали дискуссию по ограничению и полном запрете диаспор
04:44
Челябинские синоптики изменили дождливый прогноз на июль. Скрин
04:39
В Воронежской области прогремели взрывы, аэропорт Тамбова ограничил работу
04:30
В Пермском крае суд наказал мать за оставление детей в опасности
04:25
ABC: в Соединенных Штатах рухнул самолет с 14 людьми на борту
04:22
«Известия»: НАТО пытается помешать России в Арктике
04:14
Курганцы собирают грибы корзинами недалеко от города. Фото
3
04:02
ХМАО вошел в ТОП-10 регионов с самым непродолжительным сном
03:52
Арестованный за проукраинский лозунг доцент СПбГУ решил уволиться
03:47
Переправа Салехард-Лабытнанги работает в ограниченном режиме
03:42
Буцкая: маткапитал проиндексируют в начале 2026 года по инфляции
03:42
Пикап-коуч Алекс Лесли оказался в Испании после скандала
3
03:37
Россия обошла Германию в рейтинге крупнейших пивоваренных компаний
8
03:35
Пермский край вошел в топ-5 регионов по туристическому потенциалу
03:30
Дело о покушении на женщину в Каменске-Уральском дошло до Бастрыкина
03:24
Politico: в Киеве придумали новый план, чтобы вынудить США поставлять оружие
03:17
В Госдуме хотят вернуть скидку в 50% на оплату штрафов
03:16
В Харцызске прогремел взрыв. Видео
03:12
ТАСС: ВСУ за первую половину 2025 года потеряли более 265 тысяч бойцов
03:06
ТАСС: подготовка террористов для атаки на «Крокус» велась с 2023 года
03:06
Только после жалобы курганца записали в очередь к стоматологу
7
02:58
МВД: число ежегодно погибающих в ДТП россиян сократилось на 20%
1
02:53
Спикер челябинского ЗСО Гербер провел лекцию героям спецоперации. Фото
02:45
Мощный взрыв в Житомире удалось снять на видео
02:38
В 10 мегаполисах России цена жилья с учетом ипотеки превысила 1 млн за квадрат
4
02:35
В Тюменской области поднялась стоимость бензина
2
02:27
Баку отвергает заявления о насилии по отношению к россиянам в Азербайджане
1
02:21
Прокуратура требует отменить скандальную продажу земли в центре Перми
02:06
Мошенники пытаются обмануть свердловчан фальшивыми билетами на хоккей
01:57
Азербайджан не ответил на ноты о доступе к арестованным россиянам
01:56
В Кургане год не могут продать самую дешевую квартиру
6
01:53
В ХМАО из-за дождя обвалился потолок ТЦ, где были посетители. Фото, видео
5
01:50
Правительство Японии предупредило о риске мощного землетрясения
1
01:46
В Киеве прогремел мощнейший взрыв. Видео
01:33
Bloomberg: в НАТО просят США пересмотреть приостановку поставок оружия ВСУ
01:15
Собчак и Инстасамка договорились об интервью на фоне скандала
01:12
В ЯНАО за месяц взлетели цены на бензин
01:00
Две семьи мигрантов из Азербайджана выдворили из России после драки в Петербурге
2
00:56
Путин подготовил аэропорты к следующему поколению самолетов
9
00:45
В Тюмени возле элитного бизнес-центра нашли труп
00:36
На мэра Красноуфимска завели уголовное дело
00:35
Подозреваемый в ставке футболист Писарский пожаловался правоохранителям
1
00:32
Пентагон: США проявили здравый смысл, отказав Украине в оружии
2
00:26
Пентагон отказался разглашать, какое оружие продолжит поставлять ВСУ
00:12
Курганцы заметили лису, которая грустно смотрит на дорогу. Видео
7
00:11
Apple на грани: могут ли афоны исчезнуть с российского рынка из-за нового закона
2
00:09
Сын главы Азербайджана мог задолжать около млн за элитный особняк: отличник в учебе, слухи о преемственности
7
00:00
Госдеп пояснил нюансы прекращения поставок оружия Украине
1
00:00
В ХМАО на протоке утонул ребенок. Видео