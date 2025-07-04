«РВ»: по Киеву ударили гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

По столице Украины был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Кроме того, Киев атакуют ударные беспилотники «Герань». Об этом сообщается в соцсетях.
«Гиперзвуковые „Кинжалы“ нанесли удары по объектам в Киеве. Одновременно в воздухе зафиксировано применение ударных БПЛА „Герань“», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Ранее в Киеве и других регионах Украины уже фиксировались удары с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал», беспилотников и ракетных комплексов «Калибр». После подобных атак по всей стране неоднократно объявлялась воздушная тревога, а жители сообщали о взрывах и пожарах в столице. Удары по объектам в Киеве сопровождались высоким уровнем шума и разрушениями.
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