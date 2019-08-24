Украинский боксер отказался от боя с россиянином, чтобы избежать всплеска политической ненависти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с российским спортсменом Андреем Федосовым, так как их поединок может быть переведен в политическую плоскость. Об этом Усик рассказал подписчикам в трансляции на своей странице в Instagram.

«Это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно. Я не хочу этой грязи», — заявил украинский боксер. Также он отметил, что его позиция распространяется на встречи на ринге не только с Федосовым, но и, например, с российским бойцом Александром Поветкиным. Усик подчеркнул, что хорошо относится к коллегам по спорту, но не хочет с ними боксировать по политическим соображениям, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Сначала предполагалось, что противником Усика станет камерунец Карлос Такам. Их встреча должна была состояться в мае, но была отменена из-за травмы украинца. Позже в СМИ появилась информация, что соперником Усика в бою 12 октября в США станет Федосов.