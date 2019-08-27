Зауральский лесхоз выплатит миллионы рублей за уничтожение уникального бора

Юргамышский лесхоз должен выплатить более 6,7 млн рублей за незаконную массовую вырубку деревьев на территории памятника природы «Кировский бор» в Мишкинском районе Курганской области. О таком решении суда «URA.RU» сообщили в пресс-службе зауральской прокуратуры.
«Арендатор лесного участка, ООО „Юргамышский лесхоз“, ненадлежащим образом осуществлял контроль за проведением работ по вырубке лесных насаждений на территории памятника природы „Кировский бор“, что привело к незаконной вырубке 86 сосен», — пояснили в надзорном органе. Возмещенный лесхозом ущерб поступит в бюджет Мишкинского района.
О незаконной рубке деревьев на территории уникального зауральского бора «URA.RU» стало известно в апреле 2018 года. После публикации этой информации природоохранная прокуратура провела проверку. Оказалось, что на двух лесных участках, выделенных для выборочной санитарной рубки, спилили слишком много сосен — почти на 100 деревьев больше предусмотренного. При этом на одном из участков санитарная рубка вообще не требовалась. На территории памятника природы также обнаружили несанкционированные свалки.
Семь чиновников регионального департамента природных ресурсов были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Среди наказанных — экс-начальник управления лесного хозяйства Виктор Банников и экс-начальник управления охраны окружающей среды Оксана Гирман. Директор Юргамышского лесничества после проверки лишился занимаемой должности.