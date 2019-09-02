В ГИБДД придумали наказание инспектору, за которым бегал тюменец

Полицейский, нарушивший ПДД, уволился и ушел в отпуск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский инспектор, за которым житель города устроил погоню, потому что тот ехал по одностороннему движению, уволился и ушел в отпуск. Однако сотрудник полиции был привлечен к административной ответственности, заявила «URA.RU» пресс-секретарь ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

«Инспектор привлечен к административной ответственности за все нарушения ПДД, зафиксированные на видео. Вопрос о дисциплинарной ответственности остается пока открытым, поскольку сотрудник до конца сентября находится в отпуске с выездом», — заявила Борисова. Она подчеркнула, что 2 августа, когда произошел инцидент, был последним рабочим днем для полицейского. «26 сентября он уходит на пенсию», — отметила пресс-секретарь. В ведомстве имеется подтверждающий информацию рапорт.

Как писало ранее «URA.RU», тюменец устроил погоню за инспектором ГИБДД, нарушившим правила дорожного движения. Инцидент произошел 2 августа на улице Немцова. Водитель отказался разговаривать с очевидцем и просто уехал. Заметивший нарушение гражданин попросил руководство ГИБДД проверить, откуда у инспектора служебная машина и форма.