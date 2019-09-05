Руководство УФССП по Тюменской области якобы запугивает своих сотрудников, чтобы они не рассказали лишнего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-сотрудник управления ФССП по Тюменской области Андрей Фалалеев обвинил руководство ведомства в нарушениях и запугивании подчиненных. Об этом он заявил в разговоре с «URA.RU». Теперь обвинителю грозит уголовное дело.

Фалалеев занимал в управлении должность начальника отдела информатизации. Он утверждает, что руководство УФССП дает сотрудникам в устной форме незаконные распоряжения — например, о снятии ареста с имущества некоторых предпринимателей. «А после выполнения поручения использует эти факты, чтобы надавить на подчиненных, запугать их. Чтобы они ничего никому не рассказали», — сообщил он.

Экс-сотрудник сообщил, что после того как он написал заявление об увольнении, глава УФССП Кабдула Хайдаров пригрозил ему уголовным делом в случае, если Фалалеев будет распространять неудобную для руководства информацию. «3 июля я направил жалобу на действия Хайдарова в администрацию президента РФ, а 30 августа меня уже с новой работы увезли в отделение полиции, где вменили подделку документов — собственного диплома о высшем образовании», — поделился Фалалеев.

В региональном управлении ФССП отказались комментировать слова экс-сотрудника. Его бывший коллега на условиях анонимности подтвердил, что Фалалеев действительно работал в ведомстве и уволился по собственному желанию в июле. «В его обязанности входило обеспечение работы информационных систем. Вопросы исполнения судебных решений, снятие арестов и ограничений в его компетенцию не входили, поэтому достоверно знать указанную им информацию он просто не мог. Конфликтов с сослуживцами и руководством у него не было, но зарекомендовал Фалалеев себя посредственно», — заявил источник.

В региональном УМВД сообщили, что документ Фалалеева проходит экспертизу. По ее итогам будет принято процессуальное решение.