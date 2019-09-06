Фирма осужденного экс-проректора требует деньги «дочки» опорного тюменского вуза

Владелец компании Александр Ошибков находится в колонии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Компания осужденного за мошенничество экс-проректора Тюменского государственного нефтегазового университета (ныне ТИУ) Александра Ошибкова пытается опротестовать перевод 40,3 млн рублей «дочке» вуза НИПИ «Нефтегазпроект». Арбитражный управляющий «Тюменской буровой компании» (признана банкротом) подал в тюменский арбитраж заявление о признании недействительными двух сделок. Информация об этом опубликована на сайте «Федресурс».

Согласно приложенным документам, управляющий планирует признать недействительными два платежа, совершенных в сентябре 2016 года — на 35 млн рублей и 5,3 млн рублей. Эти деньги были направлены на погашение займа и процентов по нему, взятого у «Нефтегазпроекта» в декабре 2015 года.

«Тюменская буровая компания» была признана банкротом в 2017 году. Ее бывший директор и совладелец Александр Ошибков находится в колонии, где ему предстоит отбыть срок семь лет и девять месяцев. Он осужден по трем уголовными делам по статьям «превышение должностных полномочий». В статусе экс-проректора Тюменского нефтегазового университета Ошибков «увел» из вуза 333 млн рублей. Через «Тюменскую буровую компанию» в 2014—2015 годах он вывел 152 млн рублей.