06 сентября 2019
05 сентября 2019

В Кургане избирком не увидел нарушения в подвозе избирателей. «Не подвоз, а доставка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, автобусная остановка, дедушка, автобус, пенсия, пожилые люди, пенсионеры, бабушка
В Кургане организовали рейсы к избирательным участкамФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Кургане кандидат от КПРФ Яков Сидоров пожаловался на подвоз избирателей к одному из участников. Однако глава облизбиркома Валерий Самокрутов заявил, что не видит в этом нарушений.

По словам Сидорова, автобусы подвозили избирателей к участкам, расположенным в школах №49 и №52. «Это не подвоз, а доставка, — объяснил во время брифинга Самокрутов. — Мы предлагали органам местного самоуправления предусмотреть выделение дополнительного транспорта для доставки, а не подвоза избирателей. Мы понимаем, как сложно в некоторых районах добраться до участков».

В полиции «URA.RU» подтвердили, что поступила жалоба и по обращению ведется проверка.

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