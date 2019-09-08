В Кургане организовали рейсы к избирательным участкам
новость из сюжетаЕдиный день голосования 8 сентября 2019 года в России
В Кургане кандидат от КПРФ Яков Сидоров пожаловался на подвоз избирателей к одному из участников. Однако глава облизбиркома Валерий Самокрутов заявил, что не видит в этом нарушений.
По словам Сидорова, автобусы подвозили избирателей к участкам, расположенным в школах №49 и №52. «Это не подвоз, а доставка, — объяснил во время брифинга Самокрутов. — Мы предлагали органам местного самоуправления предусмотреть выделение дополнительного транспорта для доставки, а не подвоза избирателей. Мы понимаем, как сложно в некоторых районах добраться до участков».
В полиции «URA.RU» подтвердили, что поступила жалоба и по обращению ведется проверка.