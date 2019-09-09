08 сентября 2019
06 сентября 2019

В Тюменской области отдали победу оппозиционеру, который первым зарегистрировался в избиркоме

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Кандидаты набрали по 28 голосов, но победу отдали тому, кто раньше зарегистрировался в избиркомеФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Уникальную победу одержала коммунистка Юлия Астраханцева из села Луговое на выборах в думу Кулаковского муниципального образования (Тюменский район). Кандидат набрала равное количество голосов со своим соперником Оксаной Евсиной из «Единой России», но прошла в думу, поскольку раньше подала заявление о регистрации в избирком.

«Соответствующая норма прописана в избирательном кодексе Тюменской области. Но применялась она впервые», — отметил на итоговой пресс-конференции глава регионального избиркома Игорь Халин. Оба кандидата набрали по 28 голосов.

8 сентября в Тюменской области завершилась 41 избирательная кампания. За право быть избранными в думы различного уровня боролись 515 кандидатов. 191 из них стали депутатами.

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