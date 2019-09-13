Новые депутаты гордум Ямала оказались должниками

Избранные депутаты дум Ноябрьска и Салехарда оказались должниками. Соответствующая информация размещена на сайте федеральной службы судебных приставов России.
В Единый день голосования 8 сентября на Ямале полностью обновили свой состав три думы в городах: Салехард, Лабытнанги и Ноябрьск. Большую часть мандатов в новом составе дум взяли представители «Единой России». Оппозиция взяла по мандату в столице Ямала и Лабытнанги, а в Ноябрьске — целых четыре места в гордуме.
В Ноябрьске у депутата Руслана Хасанова, который выдвигался по округу №4 от «Единой России», сумма задолженности составляет 764 тысячи рублей. Ранее сумма его долга была 778 тысяч рублей. Также должником является еще один единоросс Валерий Бровченко. У него есть непогашенный штраф в 500 рублей и исполнительский сбор — 1000 рублей. Наименьшую задолженность имеет представитель «Единой России» Николай Корнелюк — 428 рублей за госпошлину, присужденную судом.
В Салехарде единственным должником из депутатов оказалась Ольга Глазкова. Ее задолженность составляет более 70 тысяч рублей. В Лабытнанги все избранные депутаты не имеют долгов.