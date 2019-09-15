Разборки «маршрутчики» устроили на глазах у пассажиров
Тюменские водители автобусов не поделили дорогу и подрались прямо на глазах у пассажиров. Видео потасовки появилось в Сети.
«Водитель 73-го маршрута активно блокировал наш автобус. А на светофоре и вовсе прибежал драться», — пояснил автор видео журналистам портала 72.RU
На ситуацию уже отреагировали в администрации Тюмени. Здесь заверили, что зачинщика драки уже отстранили от работы. «Водитель уволен за хамство и нарушение правил безопасности. Он не мог покидать рабочее место», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Подобные инциденты на дорогах Тюмени уже случались. В 2017 году в подобной дорожной потасовке водитель маршрутки пострадал от газового баллончика.