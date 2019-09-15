13 сентября 2019
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11 сентября 2019

В Тюмени водители автобусов подрались из-за дороги. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие «Автобус» Дорожные полицейские проверяют соответствие технического состояния. Курган, маршрутное такси, пазик, полиция, маршрутка, автобус, паз, проверка документов
Разборки «маршрутчики» устроили на глазах у пассажировФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские водители автобусов не поделили дорогу и подрались прямо на глазах у пассажиров. Видео потасовки появилось в Сети.

«Водитель 73-го маршрута активно блокировал наш автобус. А на светофоре и вовсе прибежал драться», — пояснил автор видео журналистам портала 72.RU

На ситуацию уже отреагировали в администрации Тюмени. Здесь заверили, что зачинщика драки уже отстранили от работы. «Водитель уволен за хамство и нарушение правил безопасности. Он не мог покидать рабочее место», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подобные инциденты на дорогах Тюмени уже случались. В 2017 году в подобной дорожной потасовке водитель маршрутки пострадал от газового баллончика.

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© Служба новостей «URA.RU»
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