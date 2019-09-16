Власти Зауралья отчитались о двукратном росте инвестиций

Инвестиции в основной капитал Курганской области в первом полугодии выросли более чем в два раза. Такие данные Свердловскстата привел первый заместитель губернатора Андрей Саносян по итогам совещания, которое в режиме видеоконференцсвязи провел глава Минэкономпразвития России Максим Орешкин, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.
«Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие экономики и социальной сферы области, составили 17461,9 млн рублей, или 204% к соответствующему периоду 2018 года», — рассказали в зауральском правительстве. Большую часть инвестиций занимают машины, оборудование и транспортные средства — их доля превысила 56%. Среди источников финансирования преобладают привлеченные средства — 56,5%. Остальные 43,5% — собственные средства инвесторов.
По данным зауральских властей, инвестиции в транспортировку и хранение выросли в восемь раз, в деятельность гостиниц и общепита — в шесть раз. «У региона есть разработанная индивидуальная программа по социально-экономическому развитию на 2019—2024 годы, которая направлена на развитие приоритетных сфер региона и достижение ключевых показателей», — приводит пресс-служба губернатора слова Саносяна.
Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Зауралья решили привлекать инвесторов при помощи налоговых льгот. Для новых предприятий власти обещали льготный тариф на электроэнергию, а для организаций, связанных со сферой информационных технологий, — дополнительные преференции.