Мошенники предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерею

Обманщики затягивают россиян в финансовую пирамиду в telegram-каналы
Обманщики затягивают россиян в финансовую пирамиду в telegram-каналы

Мошенники в России наладили новую схему обмана с помощью «секретной стратегии» выигрыша в лотерею. На деле их втягивают в финансовую пирамиду. Злоумышленники рассылают письма на электронные почты россиян с предложением перейти по ссылке на telegram-канал, где якобы размещена уникальная схема выигрыша. Однако для доступа к материалам пользователям необходимо сначала заплатить.

Расследование РИА Новости показало, что после оплаты человек действительно попадает в указанный telegram-канал, но никакой схемы выигрыша там не оказывается. Вместо этого администраторы предлагают жертве заработать на перепродаже доступа к каналу другим людям. Схема представляет собой финансовую пирамиду, где доход участника возможен лишь за счет привлечения новых жертв. Подобные мошеннические схемы становятся все более изощренными, а использование популярных мессенджеров повышает доверие к афере среди пользователей.

Часто такие маскируются под официальные площадки лотерейных компаний. После внесения оплаты пользователям предлагают готовые шаблоны для привлечения новых участников, а также обещают выплаты за каждого приведенного человека. При этом никаких гарантий получения обещанных выигрышей не предоставляется.

Ранее в Челябинской области уже фиксировались многочисленные случаи мошенничества с обещаниями легкого заработка через чаты и telegram-каналы. Тогда жителям предлагали различные схемы — от инвестиций в криптовалюту до участия в онлайн-школах и «повышения рейтинга банков», но в итоге все сводилось к выманиванию денег и персональных данных. Эксперты неоднократно предупреждали о рисках переводить средства незнакомым лицам и переходить по подозрительным ссылкам.

