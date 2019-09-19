Горячая вода в дома тюменцев будет поступать по новой схеме

Компания УСТЭК поменяла схему подачи горячей воды на улице Широтной в Тюмени. Об этом URA.RU» сообщили в пресс-службе предприятия. В ближайшее время жители домов №21 и №21а получат качественно новые услуги по горячему водоснабжению.
«Потребители, которые были вынуждены, открыв кран с горячей водой, ждать пока вода достигнет нужной температуры, будут избавлены от ожидания», — рассказали в УСТЭК. Изменения стали возможны благодаря установке циркуляционных линий горячего водоснабжения, которые, к тому же, экономят горячую воду. Запуск линий намечен на ближайшие дни.
Кроме того, энергетики полностью заменили ветхие теплосети в этом районе, срок службы которых приближался к 40 годам. Горячее водоснабжение в двух домах восстановлено в ночь на 19 сентября.