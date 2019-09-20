Челябинскую предпенсионерку выживают с работы

Суд частично удовлетворил требования женщины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудница челябинского банка «Челиндбанк» Марина Начвай подала в суд на своего работодателя за то, что ее «выживают с работы». Грядущей весной женщине исполнится 55 лет, и она считает, что ее вынуждают уволиться по собственному желанию.

В разговоре с «URA.RU» правозащитник Денис Резниченко, который представляет интересы Начвай, отметил, что женщина проработала в банке более 20 лет. Три года назад у нее сменился начальник, после чего сотрудницу понизили в должности — сейчас она занимается отслеживанием транзакций. Согласно трудовому договору, женщина должна получать все отчеты о транзакциях у сотрудников, которые ими занимаются, но руководитель лишил ее этого права: он издал акт, по которому Начвай должна была согласовывать все с ним.

В итоге за некую несогласованную операцию женщине вынесли предупреждение. Она оспорила это решение в суде, так как после второго такого предупреждения ее могли уволить. Затем Начвай ушла в отпуск, а после возвращения ей поручили задачу, с которой она физически не могла справиться, — проверить работу 300 организаций за короткий срок. Женщина посчитала, что ее вынуждают написать заявление по собственному желанию, и обратилась в суд.

Металлургический районный суд Челябинска частично удовлетворил требования Начвай. Банк обязали выплатить женщине 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда и отменить дисциплинарное взыскание.

В «Челиндбанке» корреспонденту «URA.RU» заявили, что разбираются с ситуацией. «Информация об этом передана руководству банка, отделу управления персоналом, создана специальная комиссия. Банк готовит официальное заявление по этому поводу», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.