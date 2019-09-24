Новую структуру правительства Курганской области представят депутатам регионального парламента на внеочередном заседании, которое состоится в конце недели. Одним из ключевых изменений станет ликвидация должности первого замгубернатора Курганской области. Сейчас ее занимает Андрей Саносян, которому инсайдеры уже не первый месяц прочат отставку и переезд в другой регион.
«Внеочередная дума состоится в конце недели. Вероятнее всего, в пятницу», — сообщили «URA.RU» источники, близкие к региональным властям. Проект закона опубликован на сайте облдумы. Помимо ликвидации должности первого замгубернатора региона, ожидаются и другие изменения.
Директор департамента строительства (сейчас — Анатолий Воробьев) лишится статуса замгубернатора, а директор департамента АПК (вакантная должность) вместо первого зама станет просто замгубернатора.
Руководитель аппарата губернатора, наоборот, получит статус заместителя главы региона. Сейчас эту должность занимает Оксана Куташи, которой ранее уже прочили усиление позиций.
Проект закона предусматривает отмену обязательного согласования облдумой кандидатов на ключевые должности в областном правительстве. Ранее губернатор не мог назначить начальника финуправления и директора департамента АПК без разрешения парламентариев.
Если депутаты примут проект закона, он вступит в силу 1 октября. Так, формирование нового состава правительства уже будет проходить по новым правилам.