Первую столицу Сибири ждет масштабная реконструкция

Александр Моор (на фото слева) и Алексей Бобров рассказали о реконструкции исторических зданий Тобольска Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Несколько исторических зданий в подгорной части Тобольска будет реконструировано за счет компании «СУЭНКО». Об этом, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в город, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, речь идет о полной реконструкции Базарной площади в первой столице Сибири и архитектурного ансамбля вокруг нее. «Реконструкция нижнего посада даст туристическому развитию Тобольска второе дыхание. Поэтому мы не будет откладывать дело в долгий ящик, до конца года составим план действий, а в следующем году приступим к его реализации», — сообщил Моор.

Представитель акционеров группы компаний «Корпорация СТС» (контролирует «СУЭНКО») Алексей Бобров уточнил, что речь идет о трех памятниках архитектуры, а сумма вложений может оцениваться в сотни миллионов рублей. «Но это не благотворительность. Это социальное партнерство. Тюменская область — самый успешный регион для нас, и мы не видим другой возможности, как, зарабатывая здесь деньги, инвестировать их в будущее региона», — заявил он.

Ранее Моор и Бобров вместе с мэром Тобольска Максимом Афанасьевым в рамках нацпроекта «Экология» запустили Соколовский и Сумкинский водозаборы, которые обеспечат жителей чистой водой из подземных источников.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU