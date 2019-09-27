Названа официальная причина отставки главы МВД Тюменской области

Алтынов покинул пост главы УМВД Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Глава УМВД Тюменской области Юрий Алтынов покинул свой пост в связи с достижением возраста, позволяющего выйти на пенсию. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня на оперативном совещании с руководителями подразделений УМВД России по Тюменской области и территориальных органов генерал-майор полиции Юрий Алтынов объявил личному составу, что подал рапорт об отставке в связи с достижением возраста, дающего право на пенсию», — сказала глава пресс-службы тюменского УМВД Светлана Новик.

По ее словам, Алтынов поблагодарил личный состав за добросовестную службу. «И выразил уверенность в том, что накопленный положительный опыт и традиции тюменской полиции будут сохранены и приумножены», — подытожила Новик.

Она уточнила, что пока врио главы УМВД будет Валерий Суворов, ранее он был замом Алтынова. Об отставке Алтынова, напомним, сообщал источник «URA.RU».