Бывшая девушка Тимати после обвинений в анорексии раскрыла свой вес

Алена Шишкова уверена, что не больна анорексией Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-возлюбленная рэпера Тимати 26-летняя модель, уроженка Тюмени Алена Шишкова рассказала подписчикам, сколько весит. Поклонников обладательницы титула «вице-мисс Россия-2012» в последнее время волновало состояние здоровья девушки. Некоторые даже подозревали, что у Шишковой анорексия. Однако в сторис Instagram модель заявила, что прекрасно себя чувствует при весе в 48 килограммов.

«На сегодняшний день я вешу 48 килограммов. Прошу не ссылать это на анорексию. Это просто хороший метаболизм. [Ем] булочки повышенной калорийности утром, днем и вечером», — ответила фанатам Шишкова. Она также уточнила, что ее рост — 176 сантиметров.