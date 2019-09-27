27 сентября 2019

Бывшая девушка Тимати после обвинений в анорексии раскрыла свой вес

© Служба новостей «URA.RU»
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Алена Шишкова в журнале Maxim. Екатеринбург, maxim, журнал максим
Алена Шишкова уверена, что не больна анорексиейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-возлюбленная рэпера Тимати 26-летняя модель, уроженка Тюмени Алена Шишкова рассказала подписчикам, сколько весит. Поклонников обладательницы титула «вице-мисс Россия-2012» в последнее время волновало состояние здоровья девушки. Некоторые даже подозревали, что у Шишковой анорексия. Однако в сторис Instagram модель заявила, что прекрасно себя чувствует при весе в 48 килограммов.

«На сегодняшний день я вешу 48 килограммов. Прошу не ссылать это на анорексию. Это просто хороший метаболизм. [Ем] булочки повышенной калорийности утром, днем и вечером», — ответила фанатам Шишкова. Она также уточнила, что ее рост — 176 сантиметров.

Девушка ответила подписчикам на миф о том, что воспитанием дочери, которую модель родила от Тимати, занимается бабушка. Шишкова уверяет, что девочка живет с ней, передает Life. Ранее блогер Лена Миро высказалась о худобе бывшей девушки Тимати. Она предположила, что модель больна и «долго не протянет», сообщают «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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