В Екатеринбурге покончила с собой студентка из Челябинска

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Экскурсия по УрГПУ. Екатеринбург , пединститут
Тело девушки нашли недалеко от здания университетаФото: Слава Иванов © URA.RU

В Екатеринбурге недалеко от здания Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) обнаружили тело молодой девушки. По предварительным данным, она совершила самоубийство.

Тело девушки нашли в парке у главного здания педагогического университета, сообщил источник «URA.RU» в правоохранительных органах. По его информации, речь идет о студентке первого или второго курса, которая приехала учиться в Екатеринбург из Челябинска.

В управлении СК России по Свердловской области «URA.RU» рассказали, что на место выехали сотрудники следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. «Выясняются обстоятельства, будет проводиться осмотр места происшествия, опрос возможных очевидцев», — сообщил агентству старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.

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