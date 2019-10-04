В Екатеринбурге покончила с собой студентка из Челябинска

В Екатеринбурге недалеко от здания Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) обнаружили тело молодой девушки. По предварительным данным, она совершила самоубийство.
Тело девушки нашли в парке у главного здания педагогического университета, сообщил источник «URA.RU» в правоохранительных органах. По его информации, речь идет о студентке первого или второго курса, которая приехала учиться в Екатеринбург из Челябинска.
В управлении СК России по Свердловской области «URA.RU» рассказали, что на место выехали сотрудники следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. «Выясняются обстоятельства, будет проводиться осмотр места происшествия, опрос возможных очевидцев», — сообщил агентству старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.