Глава Ямала ответил на вопрос о переносе столицы округа

Салехард — старейший город Ямала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Салехард останется столицей Ямала, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что это самый старый город округа и заверил, что переносить столицу ЯНАО не будут. «На этот счет, может, в Салехарде переживают. Не переживайте», — сказал Артюхов в ответ на вопрос своих подписчиков.

Салехард, напомним, основан в 1595 году. Но это не самый крупный город Ямала. В нем проживают около 50 тысяч жителей. Для сравнения: в Новом Уренгое — порядка 117 тысяч, в Ноябрьске — 106 тысяч.