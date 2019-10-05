04 октября 2019
03 октября 2019

Глава Ямала ответил на вопрос о переносе столицы округа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Салехарда, стела, город салехард
Салехард — старейший город ЯмалаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Салехард останется столицей Ямала, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что это самый старый город округа и заверил, что переносить столицу ЯНАО не будут. «На этот счет, может, в Салехарде переживают. Не переживайте», — сказал Артюхов в ответ на вопрос своих подписчиков.

Салехард, напомним, основан в 1595 году. Но это не самый крупный город Ямала. В нем проживают около 50 тысяч жителей. Для сравнения: в Новом Уренгое — порядка 117 тысяч, в Ноябрьске — 106 тысяч.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...