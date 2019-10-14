13 октября 2019

Челябинский застройщик скупает активы в крупнейших мегаполисах страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, закат, жк, макаровский, вид на стройку, стройка
«Флай Плэнинг» намерена развернуть строительство в Москве, Петербурге и ЕкатеринбургеФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Челябинская строительная компания «Флай Плэнинг», которую связывают с самым богатым депутатом гордумы на 2018 год Александром Букреевым и бывшим вице-губернатором региона Алексеем Овакимяном, массово скупает земельные участки в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На них застройщик хочет возвести поселки клубного типа.

«Флай Плэнинг», по словам гендиректора компании Владимира Савченкова, выйдет на рынки трех столиц в 2020 году. На выкупленных земельных участках застройщик намерен возвести поселки клубного типа площадью порядка 100 тысяч квадратных метров (аналогичный проект уже построен в Челябинске).

«Вложения в один поселок с малоэтажными домами составят 3,5—4 млрд руб. Из них около 20% придется на собственные средства застройщика, компания также планирует привлечь проектное финансирование», — пишет «Коммерсант», отмечая, что девелопер также планирует привлечь средства через выпуск биржевых облигаций. Сделки по приобретению земли еще не закрыты.

По данным издания, среди крупнейших совладельцев «Фрай Плэнинг» называют ООО «Ок-финанс» (21,05%), Сергей Володарчук (10,52%) и Александр Букреев (16,84%). Последний также владеет челябинской строительной компанией «Легион». В 2018 году, как сообщали СМИ, Букреев заработал 214 млн рублей, став самым богатым депутатом челябинской гордумы. Володарчук, в свою очередь, входит в совет директоров «Челябэнергосбыта», а совладельцем «Ок-финанс» называют бывшего вице-губернатора Челябинской области Алексея Овакимяна. До июня этого года половина указанной компании принадлежала экс-главе Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки Дмитрию Карабинцеву. В мае Центробанк заподозрил менеджера в манипулировании на бирже обыкновенных акций в Челябинске.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...