Челябинский застройщик скупает активы в крупнейших мегаполисах страны

Челябинская строительная компания «Флай Плэнинг», которую связывают с самым богатым депутатом гордумы на 2018 год Александром Букреевым и бывшим вице-губернатором региона Алексеем Овакимяном, массово скупает земельные участки в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На них застройщик хочет возвести поселки клубного типа.
«Флай Плэнинг», по словам гендиректора компании Владимира Савченкова, выйдет на рынки трех столиц в 2020 году. На выкупленных земельных участках застройщик намерен возвести поселки клубного типа площадью порядка 100 тысяч квадратных метров (аналогичный проект уже построен в Челябинске).
«Вложения в один поселок с малоэтажными домами составят 3,5—4 млрд руб. Из них около 20% придется на собственные средства застройщика, компания также планирует привлечь проектное финансирование», — пишет «
По данным издания, среди крупнейших совладельцев «Фрай Плэнинг» называют ООО «Ок-финанс» (21,05%), Сергей Володарчук (10,52%) и Александр Букреев (16,84%). Последний также владеет челябинской строительной компанией «Легион». В 2018 году, как сообщали СМИ, Букреев заработал 214 млн рублей, став самым богатым депутатом челябинской гордумы. Володарчук, в свою очередь, входит в совет директоров «Челябэнергосбыта», а совладельцем «Ок-финанс» называют бывшего вице-губернатора Челябинской области Алексея Овакимяна. До июня этого года половина указанной компании принадлежала экс-главе Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки Дмитрию Карабинцеву. В мае Центробанк заподозрил менеджера в манипулировании на бирже обыкновенных акций в Челябинске.