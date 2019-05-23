Центробанк РФ отправил силовикам материалы на лучшего менеджера челябинского экс-губернатора

Центробанк РФ заподозрил Дмитрия Карабинцева в нечестной игре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центробанк РФ направил в правоохранительные органы материалы на бизнесмена из Челябинска Дмитрия Карабинцева. Об этом говорится в специальном сообщении ЦБ РФ. В Челябинске Карабинцев считается одним из лучших менеджеров в строительной отрасли.

«Банк России установил факты манипулирования на организованных торгах рынками обыкновенных акций ПАО „ЧЗПСН-Профнастил“, ПАО „ОГК-2“, ПАО „Группа РАЗГУЛЯЙ“, ПАО „Ашинский метзавод“, ПАО „Тучковский КСМ“ в 2015—2017 годах», — говорится в сообщении. По мнению руководства Центробанка, совершались однотипные операции по предварительному соглашению. Тем самым создавались благоприятные условия для одного из участников, что оказывало влияние на цены. В релизе ЦБ РФ указывается, что к манипуляциям причастен собственник ООО «ЯПИ Трейд» (Челябинск) Дмитрий Карабинцев.

В 2010—2011 годах, когда Челябинской областью руководил Михаил Юревич, Карабинцев занимал пост гендиректора Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), собственником которой является правительство региона. Два года Карабинцев был гендиректором и соучредителем строительной фирмы «Гринфлайт». Из-за конфликта с Юревичем уволился и продал свою долю новому директору Сергею Мануйлову. После этого стал специализироваться на рынке ценных бумаг. В строительной сфере Челябинска деловые качества Карабинцева ценят очень высоко.

«Когда Карабинцев руководил ЮУ КЖСИ, началась массовая застройка новых микрорайонов. Проблемы в „Гринфлайте“ (сейчас компания банкрот) возникли после его ухода. Он бы не допустил краха», — заявил «URA.RU» руководитель одной из строительных фирм.

Теперь Карабинцев может стать фигурантом уголовного дела. Сам он от комментариев воздерживается.