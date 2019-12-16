Нарезной батон, выпеченный компанией «Хлебный Дом» (Тарко-Сале, ЯНАО) удивил покупателей. На упаковке изделия, фото которого оказалось в соцсетях, была проставлена дата изготовления «21 декабря 2019 года».
«Удивительные продукты продаются в магазинах нашего города. Батон прибыл прямиком из будущего — из субботы, 21 декабря!», — прокомментировали казус журналисты местного издания «Северный луч». Комментаторы отмечают, что датой на хлебе «никого не обманешь», а «свежесть хлеба можно определить и без этикетки».
В самом предприятии «Хлебный Дом» появление этикетки назвали ошибкой кого-то из работников. «Мы приносим свои извинения перед теми, кого ввели в заблуждение, — сообщили журналисту „URA.RU“ в администрации. — К сожалению, люди иногда допускают ошибки».
Собеседник пояснил, что раньше в «Хлебном Доме» не сталкивались ни с чем подобным. В компании уточнили, что, вероятнее всего, на штампе были перепутаны цифры, поэтому вместо числа «12» появилось «21».
Хлеб из будущего появляется на прилавках магазинов регулярно. Ранее «URA.RU» рассказывало об аналогичном курьезе, произошедшем в Ишиме (Тюменская область) — там хлебом из будущего оказался «Бородинский».