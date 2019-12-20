Зауралье накроет челябинским снегом

Обильные снегопады заставили дорожников вывести на федеральные трассы в Челябинской и Курганской областях более 65 единиц спецтехники. Об этом «URA.RU» сообщили в компании «УралАвтодор». При этом синоптики предупреждают, что снегопады в Зауралье будут продолжаться как минимум три дня.
«Снег пришел в Челябинскую область с гор вечером 19 декабря и начал перемещаться в сторону областного центра. В 7 утра [20 декабря] непогода достигла Щучанского и Шумихинского районов Курганской области», — рассказали в «УралАвтодоре». Трасса от границ Башкирии до Казахстана своевременно чистится и обрабатывается противогололедными материалами — к настоящему времени это более 1,8 тысячи тонн пескосоляной смеси.
По данным курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Зауралье 20 и 21 декабря ожидаются сильные снегопады, 22 декабря — умеренный снегопад. Ветер может усилиться в порывах до 14 м/с.
«При наступлении неблагоприятных погодных явлений создается риск возникновения чрезвычайных ситуаций на автотрассах», — предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. В ведомстве рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от дальних поездок. Пешеходам советуют будьте особенно внимательными при переходе дорог.