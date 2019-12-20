Скандальный главред ямальской газеты ушел в отставку

Дмитрий Фомин больше не занимает кресло главного редактора газеты Салехарда «Полярный круг» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный редактор газеты Салехарда «Полярный круг» Дмитрий Фомин подал заявление на увольнение. Об этом сообщил источники «URA.RU» в издании.

«Он написал заявление об уходе», — кратко отметил собеседник агентства. По словам инсайдера, на решение Фомина повлияло множество факторов. Вероятной причиной могли стать последствия инцидента, который произошел весной между Фоминым и бизнесменом Александром Супруном. Журналист сразу вернулся на работу и недооценил свое состояние здоровья.

Другой собеседник агентства уточнил, что редактор принимал спорные кадровые решения. «Фомин принял в штат на должность ведущего юриста известного салехардского спортсмена и премировал его всего через месяц за участие в спортивных мероприятиях и победах. В редакции негативно восприняли поощрение, не связанные с основным профилем деятельности», — заявил инсайдер.

В редакции газеты «Полярный круг» официально не подтвердили эту информацию. Там лишь отметили, что Фомин сейчас находится в отпуске.

Ранее «URA.RU» сообщало, что бизнесмен Александр Супрун решил выяснить отношения с Фоминым, потому что главред газеты отпускал шутки в адрес его супруги. Разговор между мужчинами перешел в потасовку. В результате журналист оказался в больнице с травмой головы и сломанной ногой. Однако бизнесмен утверждает, что дал Фомину пощечину, после чего пытался нанести несколько ударов в лицо, но Фомин их блокировал и уворачивался. А перелом ноги и травму головы журналист получил при падении, потому что споткнулся о бордюр. Это подтверждал и сам Фомин в своих показаниях в полиции.