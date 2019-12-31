Александр Моор назвал новый 2020 год «временем новых надежд и планов» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор записал видеообращение к жителям региона и поздравил их с наступающим Новым годом. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Дорогие земляки, примите самые теплые поздравления с наступающим Новым годом», — сказал он. Моор отметил, что уходящий год запомнится тюменцам открытием более 20 новых производств, завершением строительства Тюменской кольцевой автодороги и началом реализации проекта пассажирского аэропорта.

Новый год губернатор назвал «временем новых надежд и планов». Моор подчеркнул, что в 2020 году начнут выплачивать региональный маткапитал, а также начнется строительство новых школ и детских садов. Глава Тюменской области пожелал, чтобы сердца жителей были согреты любовью и радостью, больше счастливых моментов, исполнения заветных желаний, гармонии в душе и всего самого доброго.