Захарова объяснила, как нужно отмечать Новый год

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова рассказала, как нужно провожать старый и встречать Новый год. По ее словам, ритуалом «правильного» празднования является приготовление к праздничному застолью под новогодние фильмы.
«Это, кстати, тоже традиция: готовить салаты, накрывать на стол, делать сервировку, принимать звонки и звонить самой — под традиционные русские фильмы», — рассказала Захарова ТАСС. Среди любимых фильмов она назвала «Иронию судьбы, или С легким паром», «Служебный роман» и «Старый Новый год»
Еще одной новогодней традицией представитель МИД считает баню. Также она посоветовала посетить Клинский музей елочных игрушек, чтобы проникнуться атмосферой праздника. Сама Захарова украшает свою елку старыми советскими игрушками.