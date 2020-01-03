02 января 2020

Ценам на российскую нефть в 2020 году предрекают резкое падение

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, проба, добыча, нефть
Российская нефть в течение года может потерять почти 4 доллара за баррельФото: media.gazprom-neft.ru

В 2020 году цены на российскую нефть марки Urals может ждать серьезное падение. Такой прогноз дали аналитики ценового агентства Argus.

«Российский экспортный сорт Urals будет торговаться с повышенным дисконтом (порядка 4 $ за баррель) к североморской нефти из-за введения Международной морской организацией новых норм по содержанию серы в топливе для судов», — рассказал руководитель направления «Нефть и нефтепродукты» Argus Сергей Агибалов газете «Известия». По его словам, среднегодовая цена Urals в 2020 году составит 59,6 $ за баррель по сравнению с 63,3 $ в 2019 году.

Как отмечают экономисты, снижение цены экспортной марки нефти означает сокращение нефтяных доходов России. По информации заместителя руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, правительство РФ ожидает нефтегазовые доходы в 2020 году в размере 7,4 триллиона рублей. Это на 11% ниже прогнозного показателя на 2019 год

Между тем, по данным американских СМИ, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 11,25 миллиона баррелей нефти в сутки. По данному показателю Россия приблизилась к достижению 1987 года — в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день. Отмечается, что в 2018 году извлекалось на 0,8 процента меньше.

Ранее вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов заявил о том, что в России хватит резервов исполнять все бюджетные обязательства (в первую очередь, выплачивать зарплаты бюджетникам и пенсии пожилым гражданам) в течение трех лет, если цена на нефть упадет до 25-30 долларов за баррель.

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© Служба новостей «URA.RU»
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