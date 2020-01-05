Эксперты шоу-бизнеса говорят, что покорителей сцены стало слишком много Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российскую эстраду ждет еще одно десятилетие артистов-однодневок. Таким мнением в беседе с «URA.RU» поделились продюсер Иосиф Пригожин и музыкальный критик Сергей Соседов. Эксперты музыкальной индустрии не знают, на каких артистов делать ставку в начале нового десятилетия.

Еще с 1990-х годов в России началось время коммерческого музыкального рынка. Как рассказывает Соседов, за артистами стоят бюджеты и для них сцена — это не творчество, а бизнес. «Сейчас не время артистов талантливых, одаренных, не время качественных продуктов. Людей сейчас пичкают суррогатом, который выдается за талант. Появляется все больше и больше „пустых“ артистов, за которыми стоят только деньги. Маяковский как-то сказал, что, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. В наше время эта фраза обрела иной смысл», — поделился мнением в беседе с «URA.RU» Сергей Соседов.

По словам Иосифа Пригожина, если 20 лет назад он четко знал, на кого делать ставку, то в начале нового десятилетия среди огромного количества артистов становится невозможным рассмотреть настоящий талант. Продюсер признается, что просто не знает, на кого обратить внимание.

«Кто из тысячи? Количество артистов сегодня просто нереально огромное. Имена и кликухи, которые мне попадаются, — их популярность волнообразная и непостоянная. Настоящие артисты, завоевавшие пьедестал, на нем и останутся. Произведения Высоцкого, Цоя, The Beatles — они живы и будут жить», — сказал в разговоре с «URA.RU» Пригожин.

Эксперты при этом признаются, что сосредотачивают внимание на «своих». При всем многообразии артистов они стараются создавать максимально качественные продукты с теми звездами, с которыми работают не первый год, чтобы не отдавать место под солнцем многочисленным потенциальным конкурентам.