08 января 2020
07 января 2020
06 января 2020

К торговому центру в Тюмени съехались пожарные машины. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ
Спасатели прибыли из-за ложного сигнала тревогиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В ТЦ «Солнечный» в Тюмени сработала ложная пожарная тревога. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, комментируя информацию о пожарных машинах, скопившихся у ТЦ.

«Сработала ложная сигнализация, эвакуация людей не проводилась», — пояснил пресс-секретарь ведомства Сергей Юсько. Первые прибывшие на место бригады провели разведку и выяснили, что произошло. После чего другим бригадам, находящимся в пути, была дана команда «отбой», отметил он.

Сообщения о скоплении пожарных машин у ТЦ появились в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что у центра находятся минимум три машины.

К ТЦ приехали несколько пожарных машин
Фото: сообщество «Инцидент Тюмень», «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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