Спасатели прибыли из-за ложного сигнала тревоги
В ТЦ «Солнечный» в Тюмени сработала ложная пожарная тревога. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, комментируя информацию о пожарных машинах, скопившихся у ТЦ.
«Сработала ложная сигнализация, эвакуация людей не проводилась», — пояснил пресс-секретарь ведомства Сергей Юсько. Первые прибывшие на место бригады провели разведку и выяснили, что произошло. После чего другим бригадам, находящимся в пути, была дана команда «отбой», отметил он.
Сообщения о скоплении пожарных машин у ТЦ появились в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что у центра находятся минимум три машины.
К ТЦ приехали несколько пожарных машин