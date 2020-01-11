Турчинов призвал наказать Россию за крушение в Иране украинского Boeing

Александр Турчинов выступил с новым жестким антироссийским заявлением Фото: Вадим Чуприн, CC BY-SA 4.0, wikipedia.org

Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что Россию нужно привлечь к ответственности за крушение украинского лайнера в Тегеране наравне с иранскими властями.

«За сбитый украинский „Боинг“ должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ», — написал Турчинов на своей странице в социальной сети Facebook. Он объяснил это тем, что Тегеран — стратегический партнер Москвы, а значит она могла участвовать в «подготовке ракетной атаки». Он не стал уточнять, какое отношение Россия может иметь к обострению отношений между Ираном и США после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани. «Это уже второй пассажирский „Боинг“, который за последнее время был уничтожен российской ракетой», — добавил Турчинов, вспомнив крушение малайзийского «Боинга» в 2014 году под Донецком.

В России подобные нападки со стороны Турчинова уже назвали глупостью. По мнению сенатора Франца Клинцевича, Турчинов — это нездоровый человек, который сказал очевидную глупость. «Сегодня важно такой посыл подать, чтобы его подхватили, чтобы его начали обсуждать, чтобы опять вернуть Россию в негативную повестку», — отметил политик в разговоре с телеканалом 360.

Отреагировал на слова Турчинова и другой член Совета Федерации Алексей Пушков, представляющий в верхней палате парламента Пермский край. По его мнению, Турчинов является «больным человеком». «Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга. Страна-поставщик оружия не несёт ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз», — написал политик в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту воздушного судна 167 пассажиров и 13 членов экипажа погибли. Вскоре после ЧП в интернете появилось видео, на котором охваченный пламенем самолет падает вниз. 11 января стало известно, что Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана — Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже взял на себя полную ответственность за случившееся.