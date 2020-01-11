На Украине переквалифицировали дело о крушении «Боинга» в Иране

Генпрокуратора Украины переквалифицировала дело о крушении пассажирского Boeing 737 в небе над Тегераном. Согласно данным на сайте ведомства, следствие продолжится по статье «умышленное убийство двух и более лиц».
«Дело будет расследоваться по статье об умышленном убийстве двух и более лиц и уничтожении самолета», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины. Отмечается, что решение принято после того, как власти Ирана признали свою вину в катастрофе.
Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту воздушного судна 167 пассажиров и 13 членов экипажа погибли. Вскоре после ЧП в интернете появилось видео, на котором охваченный пламенем самолет падает вниз. 11 января стало известно, что Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана — Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за случившееся, напоминает «