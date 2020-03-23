В Югре из-за коронавируса могут появиться карантинные зоны в каждом городе

По мнению главы региона, в этом случае лучше перестраховаться, чем потом решать проблемы второпях Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила подчиненным изучить вопрос о необходимости создания в ХМАО большего количества обсервационных зон для размещения потенциально зараженных коронавирусом людей. Такое мнение она высказала во время заседания оперативного штаба Югры по предупреждению коронавируса в регионе, который состоялся в Нижневартовске. Распоряжение, подразумевающее доскональное изучение вопроса, она дала главам муниципалитетов и департаменту здравоохранения ХМАО.

«Все, что требует временных затрат, должно быть реализовано сейчас. Не пригодится — слава богу. А пригодится — у нас уже есть все», — добавила Комарова.

Полностью изолировать всех, у кого подозревают коронавирус, предложила главный санитарный врач Югры Майя Соловьева. По ее мнению, там должны оказываться те, кто точно контактировал с людьми, которым официально поставлен диагноз. Те же, кто кто не имел прямого контакта с больными, могут остаться дома.

В свою очередь, директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в разговоре с журналистом URA.RU высказал сомнение в необходимости создания в каждом городе зон обсервации, так как это достаточно дорогое мероприятие, требующее привлечения большого количества медиков. «К тому же сегодня даже готовые обсерваторы (их в ХМАО семь) не используются», — добавил чиновник.

Ранее URA.RU писало, что на сегодняшний день известно о двух официально подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в Югре. Оба заболевших — путешественники, вернувшиеся из Европы. Сейчас они находятся в больнице.