26 марта 2020
25 марта 2020

Тюменским студентам запретили ездить на общественном транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Выделенная полоса для автобусов. Тюмень, выделенная полоса, автобус, общественный транспорт
Из-за карантина по коронавирусу студентов призвали не ездить на городских автобусахФото: Николай Бастриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Льготные транспортные карты студентов будут заблокированы тюменскими властями, если учащиеся вузов и ссузов будут ездить на общественном транспорте с 30 марта по 5 апреля. Об этом во время онлайн-брифинга заявила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. По указу президента России Владимира Путина вышеуказанные даты объявлены выходными днями для профилактики коронавируса.

«Сегодня все вузы и ссузы региона находятся на карантине, а студенты на домашнем обучении. Поэтому я не вижу смысла в их поездках куда-либо. Льготные карты мы можем отслеживать и блокировать нарушителей», — заявила чиновница. Кузнечевских призвала и остальных тюменцев в «дни тишины» оставаться дома, минимизировав походы в магазины и другие людные места.

Ранее тюменские власти объявили о подобных санкциях и для людей старше 65 лет — им предписывается режим самоизоляции с 28 марта по 10 апреля. Кроме того, выход из дома ограничили для тюменцев, страдающих хроническими заболеваниями.

Всего в тюменской инфекционной больнице по состоянию на 27 марта находится два человека, заразившихся коронавирусом. Состояние одного из них стабильно тяжелое, второй чувствует себя нормально.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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