Тюменским студентам запретили ездить на общественном транспорте

Льготные транспортные карты студентов будут заблокированы тюменскими властями, если учащиеся вузов и ссузов будут ездить на общественном транспорте с 30 марта по 5 апреля. Об этом во время онлайн-брифинга заявила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. По указу президента России Владимира Путина вышеуказанные даты объявлены выходными днями для профилактики коронавируса.
«Сегодня все вузы и ссузы региона находятся на карантине, а студенты на домашнем обучении. Поэтому я не вижу смысла в их поездках куда-либо. Льготные карты мы можем отслеживать и блокировать нарушителей», — заявила чиновница. Кузнечевских призвала и остальных тюменцев в «дни тишины» оставаться дома, минимизировав походы в магазины и другие людные места.
Ранее тюменские власти объявили о подобных санкциях и для людей старше 65 лет — им предписывается режим самоизоляции с 28 марта по 10 апреля. Кроме того, выход из дома ограничили для тюменцев, страдающих хроническими заболеваниями.
Всего в тюменской инфекционной больнице по состоянию на 27 марта находится два человека, заразившихся коронавирусом. Состояние одного из них стабильно тяжелое, второй чувствует себя нормально.
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